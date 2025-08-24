В России будут проверять сотовый номер, привязанный к «Госуслугам»

24 августа 2025, 11:07

ТАСС: Власти РФ начнут проверять актуальность сотовых номеров россиян

Фото: istockphoto/Tippapatt

Российские власти занялись проблемой соответствия телефонных номеров их фактическим владельцам в тех случаях, когда номера используются для доступа к электронным государственным услугам. Об этом, со ссылкой на план правительственных мероприятий, сообщает ТАСС.