В России будут проверять сотовый номер, привязанный к «Госуслугам»
Российские власти занялись проблемой соответствия телефонных номеров их фактическим владельцам в тех случаях, когда номера используются для доступа к электронным государственным услугам. Об этом, со ссылкой на план правительственных мероприятий, сообщает ТАСС.
Если при проверке выяснится, что номер перешёл к другому человеку, его будут отвязывать от учетной записи, к которой он был привязан. Речь идёт об информационных системах госорганов, предоставляющих социально значимые цифровые сервисы — власти рассчитывают, что это затруднит злоумышленникам получение доступа к чужим аккаунтам.
Ранее отмечался рост мошеннических звонков с международных номеров по мобильной связи более чем на 38%. Злоумышленники всё чаще общаются через Google Meet — из‑за сложности расследований и широкой распространённости сервиса.
Также мошенники научились удалённо «перемещать» номер: они переводят идентификатор SIM-карты на новую карточку под своим контролем, при этом оригинальная SIM у владельца блокируется.
