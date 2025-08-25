Новые трудовые изменения вступают в силу с сентября 2025 года
Сентябрь 2025 года принесет значительные изменения в области трудовых отношений и расчётов, как сообщил депутат Алексей Говырин. Одним из ключевых нововведений станет обязательная минимальная надбавка за ночные смены, которая теперь составляет не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада. Это правило касается всех работников, включая тех, кто подрабатывает ночью в сферах охраны, транспорта и торговли.
В беседе с RT он отметил, что существенно переработан порядок исчисления среднего заработка. Новое постановление, заменяющее действующее с 2007 года, включает подробные списки выплат, которые будут учитываться при расчете отпускных, командировочных и выходных пособий. Исключены периоды болезни и отпуска по беременности, а также время простоя не по вине работника.
Также введен новый порядок расчета среднемесячного заработка для выходного пособия — теперь оно будет рассчитываться на основе средней зарплаты за 12 месяцев перед увольнением. В сфере материальной ответственности утверждены новые типовые формы договоров, что исключит произвольные условия со стороны работодателей.
Важные изменения коснутся и фискальных реквизитов для магазинов и сервисов: с сентября в чеках будут указываться данные о форме оплаты и идентификатор интернет-магазина. Это позволит покупателям подтверждать факт оплаты через налоговую и защищать свои права при возникновении споров.
