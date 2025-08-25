Новые трудовые изменения вступают в силу с сентября 2025 года

25 августа 2025, 07:13

Россиян предупредили о новых правилах в сфере труда и расчётов с 1 сентября

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Сентябрь 2025 года принесет значительные изменения в области трудовых отношений и расчётов, как сообщил депутат Алексей Говырин. Одним из ключевых нововведений станет обязательная минимальная надбавка за ночные смены, которая теперь составляет не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада. Это правило касается всех работников, включая тех, кто подрабатывает ночью в сферах охраны, транспорта и торговли.