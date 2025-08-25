Названы самые востребованные учителя в школах Новосибирской области

25 августа 2025, 10:53

Школы Новосибирска нуждаются в учителях русского языка и математики

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В школах Новосибирской области наиболее востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка, литературы и иностранных языков. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на региональное министерство образования.





Из полученных данных стало известно, что все вакансии в школах региона будут закрыты к началу учебного года. Это произойдёт за счёт притока молодых специалистов, перераспределения нагрузки и совместительства.





«В системе образования Новосибирской области на начало 2025–2026 учебного года количество вакансий учителей не превышает 4 % (от общего числа учителей)», — отметили в ведомстве.