Названы самые востребованные учителя в школах Новосибирской области

Школы Новосибирска нуждаются в учителях русского языка и математики
Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В школах Новосибирской области наиболее востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка, литературы и иностранных языков. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на региональное министерство образования.



Из полученных данных стало известно, что все вакансии в школах региона будут закрыты к началу учебного года. Это произойдёт за счёт притока молодых специалистов, перераспределения нагрузки и совместительства.

«В системе образования Новосибирской области на начало 2025–2026 учебного года количество вакансий учителей не превышает 4 % (от общего числа учителей)», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в регионе нет образовательных учреждений с острым дефицитом педагогического состава.
Элина Позднякова

