29 сентября 2025, 13:59

Фото: iStock/AnyVidStidio

Если вам кажется, что учителей нужно поздравлять только 1 сентября, спешим сообщить, что есть и другие праздники, когда педагоги заслуживают цветов, теплых слов и высоких оценок от своих учеников. Один из таких праздников — День учителя. Подробнее о том, что подарить наставнику, читайте в материале «Радио 1».







Когда День учителя в 2025 году

Фото: iStock/Larisa Rudenko



Как появился День учителя

В каких странах отмечают День учителя

Фото: iStock/Vladimir Sukhachev



Что подарить на День учителя

Цветы (особенно хризантемы),

Канцелярия высокого качества,

Книги по профессиональной тематике,

Сертификат на посещение мастер-класса или семинара,

Набор чая или кофе,

Ароматизированные свечи,

Органайзер или ежедневник,

Полезные гаджеты (например, беспроводные наушники).

Фото: iStock/miss_j



Как поздравить педагога с праздником

Стихотворение собственного сочинения или классическое произведение, посвященное учителям.

Письмо благодарности, написанное лично учениками.

Совместный флешмоб учеников с поздравлениями.

Организация праздничного концерта или выступления школьников.

Создание памятного альбома с фотографиями класса и пожеланиями.

Фото: iStock/geckophotos



Льготы и поддержка учителей в России

Повышенные зарплаты молодым специалистам.

Возможность участия в программах повышения квалификации.

Предоставление льготных путевок в санатории и дома отдыха.

Получение субсидий на жилье для молодых семей.

Бесплатное питание для детей сотрудников образовательных учреждений.

Фото: iStock/monkeybusinessimages



Значимость праздника в России