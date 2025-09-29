День защитницы Отечества предложили отмечать 29 сентября в России

29 сентября 2025, 12:12

Фото: iStock/macky_ch

В Госдуму поступило предложение об учреждении новой памятной даты — Дня женщин-военнослужащих (Дня защитницы Отечества), который хотят отмечать 29 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.





С такой инициативой выступил руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.

«Обращаюсь к вам с предложением рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» новой памятной даты – Дня женщин-военнослужащих», — написал он.