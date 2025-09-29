День защитницы Отечества предложили отмечать 29 сентября в России
В Госдуму поступило предложение об учреждении новой памятной даты — Дня женщин-военнослужащих (Дня защитницы Отечества), который хотят отмечать 29 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
С такой инициативой выступил руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.
«Обращаюсь к вам с предложением рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» новой памятной даты – Дня женщин-военнослужащих», — написал он.Выбор даты связан с историческим событием — 29 сентября 1806 года дочь сарапульского городничего Надежда Дурова обрезала косы и переоделась в казачью форму, чтобы под именем Александра Соколова вступить в уланский полк.
Надежда Дурова стала известна как первая русская женщина-офицер. Она заслужила славу в боях с армией Наполеона, получила Георгиевский крест от императора Александра I и дослужилась до чина штаб-ротмистра.
Корсунов также привел данные Минобороны России. Исходя из них, в структурах ведомства находятся более 350 тысяч женщин, из которых 45 000 имеют воинские звания, в том числе 5 000 – офицерские.