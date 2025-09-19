«Сферум» запустил бесплатный онлайн-курс для учителей по работе в Max
Компания «Сферум» запустила новый бесплатный онлайн-курс для педагогов, посвященный работе в национальном мессенджере Max. Об этом сообщает пресс-служба «Сферума» в интервью с ТАСС.
Ранее «Сферум» успешно завершил интеграцию в мессенджер Max при поддержке Минпросвещения России. С началом нового учебного года образовательное пространство постепенно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Ожидается, что до конца ноября 2025 года «Сферум» будет доступен во всех регионах страны.
Курс называется «Сферум в Max: возможности цифрового сервиса для образования» и был разработан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Минпросвещения РФ. Специальные треки курса были созданы в сотрудничестве с Росдетцентром, Форумом классных руководителей и проектом «Флагманы образования».
В пресс-службе также сообщили, что курс длится восемь часов и включает три обучающих видео от экспертов и действующих педагогов, а также материалы для самостоятельного изучения. По завершении курса участники освоят основные цифровые инструменты для коммуникации в образовании и получат базовые навыки работы с функционалом «Сферума» в Max, что позволит им эффективно применять сервис в своей профессиональной деятельности.
