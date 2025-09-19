«Сферум» запустил бесплатный онлайн-курс для учителей по работе в Max

19 сентября 2025, 11:37

Фото: istockphoto /alexeyrumyantsev

Компания «Сферум» запустила новый бесплатный онлайн-курс для педагогов, посвященный работе в национальном мессенджере Max. Об этом сообщает пресс-служба «Сферума» в интервью с ТАСС.