Людмилин день 29 сентября: Как на Руси предсказывали погоду на зиму и зачем ходили в гости к бабушкам, народные приметы
В народном календаре 29 сентября отмечается Людмилин день или «Птичья костка». В этот день люди занимались ловлей птиц и смотрели на количество жира, накопившегося на костях. Считалось, что чем больше жира, тем суровее будут морозы предстоящей зимой. В то же время православная церковь отмечает память мученицы Людмилы, княгини Чешской, и Евфимии Всехвальной. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
История святой Людмилы — это повествование о зарождении христианства на славянских землях и вечном противостоянии за веру. Приняв крещение от самого святителя Мефодия, Людмила вместе со своим мужем, князем Борживоем, стала одной из первых христианских правителей Чехии. Она активно строила храмы и просвещала свой народ, закладывая духовный фундамент государства.
После смерти мужа и сына правление перешло к её невестке Драгомире, которая, в отличие от Людмилы, симпатизировала языческим традициям. Главной точкой конфликта стало воспитание внука Людмилы, будущего князя Вацлава (известного как святой Вячеслав). Людмила растила его в христианской вере, что вызывало ярость Драгомиры.
Опасаясь растущего влияния свекрови, Драгомира подослала к Людмиле двух наемников. Застав её за молитвой, убийцы задушили княгиню её же собственным покрывалом. Произошло это около 921 года. Но смерть мученицы стала началом её славы. На месте её погребения стали происходить чудеса, а её внук, князь Вацлав, перенес её мощи в Прагу. Так Людмила, первая чешская святая, стала символом стойкости веры и заступницей своей земли.
В этот же день церковь вспоминает и другую великую святую — Евфимию Всехвальную, чей подвиг произошёл гораздо раньше, в IV веке, в городе Халкидоне. Во время гонений императора Диоклетиана её, молодую христианку, схватили за отказ принести жертву идолам. Её мучили страшными пытками, но, согласно житию, Господь хранил её. Самое известное чудо произошло, когда её бросили на растерзание диким зверям на арене. Медведица и львы, выпущенные на неё, лишь лизали ей ноги. Погибла святая Евфимия лишь тогда, когда небесный голос призвал ее, и девушка тут же рассталась со своим духом. В этот момент началось землетрясение, люди разбежались, а все языческие храмы оказались разрушенными.
Традиции и обряды 29 сентября
В народном календаре славян нет случайных дат. Каждый день был наполнен смыслом, обрядами и строгими правилами, которые помогали жить в гармонии с природными циклами. 29 сентября — не исключение. Этот праздник объединил в себе церковное почитание святых и глубокие народные традиции, связанные с подготовкой к зиме и осмыслением жизненного уклада.
Центральным обрядом дня, давшим ему одно из названий, было гадание на будущую зиму. В этот день было принято забивать птицу — обычно курицу или утку, чтобы пополнить зимние запасы. Но делали это не просто так. Самую старшую или самую жирную птицу разделывали с особым вниманием. После трапезы внимательно изучали грудную кость (вилочку или дужку). Толкование было простым: «Чем жирнее косточка, тем сильней будут морозы». Если на кости был толстый слой жира — ждали суровой, снежной и долгой зимы. Если кость была тонкой и сухой — надеялись на зиму мягкую и теплую.
Помимо домашней птицы, присматривались и к лесной. Особое внимание уделялось глухарю. Считалось, что если в этот день удавалось поймать или просто увидеть глухаря, сидящего на ветке, это был верный знак скорого наступления холодов. Эта птица, по поверьям, чувствовала приближение зимы одной из первых.
Людмилин день считался в некотором роде «бабьим» праздником. Не только потому, что чествовали мученицу Людмилу, но и потому, что к этому времени заканчивались основные полевые работы и начинался период домашнего рукоделия. Короткие осенние дни и долгие вечера идеально подходили для прядения льна и шерсти. С этого дня «посиделки» с прялкой и веретеном становились регулярными. Считалось, что работа, начатая в Людмилин день, будет спориться всю зиму.
Святая Людмила, будучи любящей бабушкой и воспитательницей святого Вацлава, почиталась как покровительница семьи, матерей и бабушек. В этот день было принято навещать своих бабушек, помогать им по хозяйству и слушать их наставления. Считалось, что совет, данный бабушкой в Людмилин день, будет особенно мудрым. Женщины тайно читали молитвы святой Людмиле о мире в семье, о здоровье детей и о том, чтобы «муж с женой ладили и не ругались». А молодые девушки, мечтающие о замужестве, утром умывались росой со словами: «Людмила-святая, пошли мне жениха доброго, как ты сама добра была».
Что нельзя делать в Людмилин день?
Как и у любого значимого дня, у Людмилина дня были свои запреты:
- Не ссориться с семьей. Особенно строго запрещалось повышать голос на старших и детей. Ссора в этот день могла надолго поселить раздор в доме.
- Не отказывать в помощи. Особенно бабушкам и соседкам. Отказ считался большим грехом и мог навлечь на семью нужду.
- Не оставлять работу незаконченной. Начатое в этот день рукоделие или другое дело нужно было обязательно довести до конца, иначе удача могла отвернуться.
Приметы
- Если утром на Людмилу стояла ясная, солнечная погода, верили, что такая погода продержится ещё некоторое время.
- Гром 29 сентября — к бесснежной и тёплой зиме. Услышать гром в этот день было редким, но очень значимым явлением. Он предсказывал мягкую, бесснежную зиму.
- Гуси летят высоко в небе — к половодью весной. Считалось, что такой их перелёт предвещает большой и бурный разлив рек после таяния снегов.
- Если луна ночью в туманном круге (ореоле) — жди ненастья и дождей.