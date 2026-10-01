01 октября 2026, 16:06

Фото: iStock/Kuzmichstudio

День учителя — важный праздник для школьников, родителей и педагогов. В этот день ученики благодарят наставников за знания, поддержку, терпение и внимание. В 2026 году торжество выпадет на начало рабочей недели, поэтому подготовку к нему стоит продумать заранее. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда День учителя в 2026 году в России История Дня учителя в России Традиции Дня учителя Интересные факты о профессии учителя Какие цветы подарить учителю на День учителя Что подарить учителю: подходящие идеи От каких подарков лучше отказаться

Когда День учителя в 2026 году в России

История Дня учителя в России

Фото: iStock/AnyVidStidio

Традиции Дня учителя

Интересные факты о профессии учителя

Какие цветы подарить учителю на День учителя

Что подарить учителю: подходящие идеи

Фото: iStock/udra

От каких подарков лучше отказаться