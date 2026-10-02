В Роспотребнадзоре напомнили, почему нельзя собирать грибы вдоль дорог
Грибы, растущие вдоль дорог, свалок и в промышленных зонах, собирать не стоит — они накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили: если есть сомнения в безопасности гриба, лучше его не брать. Опасность существует даже при сборе в подходящем месте, ведь среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники. Незнакомые экземпляры употреблять в пищу нельзя — «народным» тестам на съедобность доверять не стоит.
Собранные грибы следует хранить отдельно от других продуктов. Перед готовкой их нужно тщательно промыть и удалить поврежденные участки. Кроме того, при варке рекомендуется несколько раз менять воду и следовать только проверенным рецептам.
При тошноте, рвоте, боли в животе, слабости, головокружении, нарушении сознания или других тревожных симптомах нужно немедленно вызывать скорую. До приезда медиков важно сохранить остатки грибов и упаковку.
Читайте также: