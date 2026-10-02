В Роспотребнадзоре напомнили, почему нельзя собирать грибы вдоль дорог

02 октября 2026, 03:34

В Роспотребнадзоре напомнили об опасности грибов, растущих около дорог и свалок

Фото: iStock/Eileen Kumpf

Грибы, растущие вдоль дорог, свалок и в промышленных зонах, собирать не стоит — они накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.