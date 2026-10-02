В Петербурге эвакуировали жителей дома рядом с горящим историческим особняком Миллера

02 октября 2026, 00:11

Фото: канал в MAX «Адмиралтейский район Санкт-Петербурга»/@id7809029013_gos

В Петербурге эвакуировали жителей дома, который находится рядом с горящим историческим особняком Миллера, построенным во второй половине XVIII века. Об этом сообщили в канале «Адмиралтейский район Санкт-Петербурга» на платформе MAX.





Напомним, что пожар начался вчера вечером в здании на Исаакиевской площади. Огонь охватил четыре этажа, и появилась реальная угроза перехода пламени на соседние постройки. По информации Telegram-канала «РЕН ТВ|Новости», на крыше дома, расположенного рядом с особняком Миллера со стороны улицы Якубовича, уже был замечен огонь.



К настоящему моменту на место прибыло свыше 150 спасателей, там также дежурят сотрудники полиции и медики. Отмечается, что точные причины случившегося эксперты установят после ликвидации пожара.



«Оперативными службами продолжается работа на месте возгорания нежилого здания. Эвакуированных из соседнего дома жителей при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении», — подчеркнули в пресс-службе администрации Адмиралтейского района.