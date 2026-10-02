Маркетолог Егорова предложила подарить учителю впечатления вместо сувениров

02 октября 2026, 07:43

Маркетолог Егорова: ко Дню учителя педагогу можно оплатить мастер-класс

Фото: iStock/Kuzmichstudio

Маркетолог-стратег Татьяна Егорова посоветовала родительским комитетам выбрать ко Дню учителя подарок, связанный с отдыхом или увлечениями педагога. По мнению эксперта, удачным вариантом станет оплата мастер-класса, посещения спа-салона, гастрономического вечера или спектакля.