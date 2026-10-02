Маркетолог Егорова предложила подарить учителю впечатления вместо сувениров
Маркетолог-стратег Татьяна Егорова посоветовала родительским комитетам выбрать ко Дню учителя подарок, связанный с отдыхом или увлечениями педагога. По мнению эксперта, удачным вариантом станет оплата мастер-класса, посещения спа-салона, гастрономического вечера или спектакля.
В беседе с NEWS.ru Егорова отметила, что ценность презента определяют эмоции и внимание к интересам человека, а не его цена. Учителю можно вручить сертификат на впечатление, именной ежедневник либо ручку с гравировкой.
Еще одним вариантом эксперт назвала подписку на стриминговую платформу, сервис аудиокниг или образовательные курсы. Подбор направления зависит от предпочтений преподавателя: языков, психологии, творчества или рукоделия.
Для общего подарка от класса Егорова предложила объединить средства на полезную технику для дома или ужин в ресторане. Она подчеркнула, что родителям лучше отказаться от множества одинаковых сувениров в пользу одного продуманного презента.
Особое место занимают подарки, подготовленные самими детьми. Видеопоздравление, фотокнига или альбом с благодарностями способны надолго сохранить память о классе, считает маркетолог.
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