День Василия Парильщика 25 апреля: почему не стоит затевать уборку, надевать грязную одежду и знакомиться с людьми, народные приметы
В народе 25 апреля празднуют Васильев день, который также называют «Василий Парильщик». Это название связано с погодными особенностями. В этот период солнце начинает особенно сильно нагревать землю, и она будто «парится» в туманной дымке. В православной традиции в этот день вспоминают преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского, который пострадал за свою веру во времена иконоборческой ереси. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе этого дня лежит глубокое почитание подвига преподобного Василия Декаполита, жившего в VIII веке в Византии. Рано оставив мирские соблазны, он принял иноческий постриг и стал учеником и сподвижником преподобного Прокопия Декаполита. Позже Василий стал епископом города Пария и вместе с учителем ревностно защищал почитание святых икон. Это было страшное время иконоборчества, когда императоры и лжесоборы приказывали уничтожать святые лики.
Он не допускал еретиков в свою епархию, за что претерпел гонения, голод и нищету. После смерти императора Льва Исаврянина-иконоборца святой вернулся к иноческим трудам: наставлял верующих, укреплял их в вере и добродетели. Отошёл к Господу Василий Исповедник, епископ Парийский, около 750 года. Сегодня преподобному Василию молятся о даровании силы духа, твёрдости в вере, а также об избавлении от телесных недугов и хворей.
На Руси его полюбили особо. Здесь языческие верования славян в магию земли-кормилицы органично слились с христианским почитанием страдальца за правду. Крестьяне переиначили сложное имя «Парийский» в родное и понятное — «Парильщик». В народе говорили: «Василий землю парит».
Традиции дняНа Руси 25 апреля начинали с главной оздоровительной процедуры. С утра топили баню, и это было не просто мытьё, а священный ритуал. Наши предки верили, что жаркий пар выгоняет из тела все хвори, что накопились за долгую зиму. Особенно строго следили за тем, чтобы попарились старики и немощные. Веники заготавливали заранее, добавляли в воду отвары из ромашки, берёзы, зверобоя, а после бани надевали чистую, свежую одежду. Грязная рубаха в этот день считалась верным способом спугнуть удачу.
Вода, заговоренная особым образом в этот день, считалась целебной. Ею умывались и пили по средам для укрепления здоровья.
Скот (коров, свиней) и птицу (кур, гусей) хорошо кормили — давали свежий корм, иногда с добавлением овса или зерна. Животных обмывали тёплой водой, вычёсывали шерсть или перья. Это делали, чтобы обеспечить хороший приплод, здоровье скота и достаток в хозяйстве на весь год.
Крестьяне выходили в поля, проверяли, насколько прогрелась и просохла земля. Если почва была готова, начинали первые лёгкие работы: рыхление, внесение удобрений.
Вечером соседи собирались вместе, чтобы обсудить планы на посевную, угощали друг друга простыми блюдами: хлебом, квасом и варёными яйцами. Пожилые люди делились опытом с молодёжью — рассказывали, какие культуры лучше сажать в этом году.
Народные запретыЧтобы не навлечь беду на дом и не испортить будущий урожай, предки соблюдали строгие правила:
- Не оставляй постель не заправленной. Если после пробуждения не убрать кровать, супругов могут настигнуть тяжелые болезни или разлад. Также в этот день не спали на грязном постельном белье, это вело к ухудшению здоровья;
- Не рассказывай о мечтах и планах. Заветное желание, произнесенное вслух постороннему, могло не сбыться;
- Не начинали уборку в доме. Вместе с пылью и сором можно случайно «вымести» благополучие;
- Не знакомься с новыми людьми. Случайный знакомый 25 апреля может оказаться авантюристом, который принесет лишь проблемы.
Приметы
- Если 25 апреля день теплый и ясный — год будет урожайным;
- Холодное утро при ярком солнце днем — к засушливому и голодному лету;
- Идет дождь — жди обильных осадков в начале мая;
- Яркие мерцающие звезды на рассвете — к череде дождей через пару дней;
- Если верба распушилась — зима окончательно ушла, заморозков больше не жди.