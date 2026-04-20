«Не обычная сдача крови»: Россиянам рассказали, как правильно готовиться к донации

20 апреля 2026, 16:30

Врач Мальцева: за 24 часа до донации нельзя есть жирное, жареное, молочку

20 апреля считается Национальным днем донорства. Этот праздник посвящён людям, которые безвозмездно сдают кровь для спасения жизней других людей, а также медицинским работникам, обеспечивающим работу службы крови.





Специалист Московского областного центра крови Ирина Мальцева в беседе с «Радио 1» объяснила, что одна из главных ошибок новичков — попытка прийти на процедуру натощак, как на обычный анализ.





«Никогда нельзя приходить на донацию натощак. Это не обычная сдача крови. На завтрак можно съесть овсяную кашу, макароны на воде без масла, хлеб с вареньем. Но нужно исключить бананы, помидоры, орехи, грибы, а также молочные продукты — такая кровь будет непригодна для переливания. Также нельзя есть за 24 часа жирное, жареное, молочку. Запрещено за 48 часов пить алкоголь и курить», — предупредила она.

«Абсолютные противопоказания: вес менее 50 кг, гепатиты, туберкулёз, бронхиальная астма, болезни крови, язва желудка. Чтобы процедура прошла без слабости и головокружения, донору необходимо выспаться. Идеально — спать 8–10 часов и отойти ко сну до 22:00. Недостаток сна может нарушить иммунитет. Не следует приходить на донацию после ночного дежурства или бессонной ночи», — поделилась Мальцева.