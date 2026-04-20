Россиянам рассказали, какие привычки помогут сохранить ментальное здоровье
Велнес-мастер Курлович: Мягкий свет и проветривание перед сном важнее таблеток
Сохранить ментальное здоровье помогут повседневные привычки, которые помогают поддерживать внутреннее равновесие. Об этом рассказал велнес-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Ольга Курлович.
Она пояснила, что здоровый сон начинается за час до укладывания в постель. В это время необходимо приглушить свет, проветрить помещение и отложить решение всех вопросов на следующий день. Кроме того, важно ложиться спать и просыпаться ежедневно в одно и то же время, даже на выходных, подчеркнула специалист.
«Питание — это тоже форма заботы о себе. Начинать день лучше со стакана теплой воды, есть не торопясь, чувствуя вкус каждого кусочка. Полезно обращать внимание на самочувствие после еды: тело само подсказывает, что ему подходит. Яркие овощи, зелень и специи на тарелке поднимают настроение уже своим видом», — отметила Курлович в разговоре с RuNews24.ru.
Для восстановления контакта с собой эксперт порекомендовал гулять без определенного маршрута, устраивать час без телефона перед сном, а вместо пролистывания новостной ленты лучше посмотреть фотоальбом или заняться творчеством.
Курлович подчеркнула, что любая физическая активность должна приносить радость, а не служить исключительно сжиганию калорий. Почувствовать тело живым и гибким помогут утренняя йога, плавание в теплом бассейне, прогулки в активном темпе без усилия, мягкий фитнес.