Россиянам рассказали, какие привычки помогут сохранить ментальное здоровье

20 апреля 2026, 16:37

Велнес-мастер Курлович: Мягкий свет и проветривание перед сном важнее таблеток

Сохранить ментальное здоровье помогут повседневные привычки, которые помогают поддерживать внутреннее равновесие. Об этом рассказал велнес-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Ольга Курлович.





Она пояснила, что здоровый сон начинается за час до укладывания в постель. В это время необходимо приглушить свет, проветрить помещение и отложить решение всех вопросов на следующий день. Кроме того, важно ложиться спать и просыпаться ежедневно в одно и то же время, даже на выходных, подчеркнула специалист.





«Питание — это тоже форма заботы о себе. Начинать день лучше со стакана теплой воды, есть не торопясь, чувствуя вкус каждого кусочка. Полезно обращать внимание на самочувствие после еды: тело само подсказывает, что ему подходит. Яркие овощи, зелень и специи на тарелке поднимают настроение уже своим видом», — отметила Курлович в разговоре с RuNews24.ru.