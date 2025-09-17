Достижения.рф

День Захарии и Елисаветы 18 сентября: как выгнать из дома болезни и сохранить семейное счастье, народные приметы

Фото: istockphoto / Smileus

Ежегодно 18 сентября православные верующие чтят память пророка Захарии и праведной Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. В народном календаре этот день называют «Захарий и Елизавета» или «Кумохин день». В 2025 году дата выпадает на четверг. ​О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».



Церковный праздник 18 сентября: кто такие Захария и Елисавета

Пророк Захария и праведная Елисавета занимают особое место в Священном Писании. Они были родственниками Иисуса Христа: по церковному преданию, Елисавета приходилась тетей Деве Марии, а их сын, Иоанн Креститель, был двоюродным братом Спасителя.

Захария служил священником в Иерусалимском храме, а семья жила в Хевроне, ведя праведный образ жизни. Долгое время супруги страдали от бесплодия. Однако за верность Богу им было даровано чудо — рождение сына, которому предстояло стать Предтечей Господним.

По преданию, архангел Гавриил возвестил Захария о скором рождении ребенка. Священник усомнился в словах посланника, и за это был лишен дара речи до появления сына на свет. Имя младенца «Иоанн» вопреки традиции настояла дать Елисавета. Когда Захария подтвердил этот выбор, его голос вернулся, и он начал пророчествовать о судьбе будущего Крестителя.

Трагической стала и их кончина: царь Ирод приказал истребить младенцев, опасаясь прихода Мессии. Елисавета с младенцем бежала в горы, где чудесным образом скрылась в расступившейся скале. Захария же был убит в храме за отказ выдать местонахождение сына. Елисавета умерла спустя сорок дней, а маленький Иоанн вырос в пустыне, хранимый Господом.

Народные традиции праздника Захарий и Елисавета

В народной культуре Захарий и Елисавета считались покровителями семьи, брака и материнства. На Руси 18 сентября часто играли свадьбы и венчались, веря, что союз будет крепким и счастливым. Бездетные женщины молились святым о даровании детей, а мужчины — о сохранении мира в доме.

С этим днем связано и другое название — «Кумохин день». По поверью, злой дух Кумоха выходил из лесов и приносил в деревни болезни и раздоры. Чтобы защититься от него, проводили обряды: мужчины прокалывали вилами сено на сеновале, где мог укрыться дух, и читали заговоры. Особое значение имели березы, к которым обращались за защитой.

Неотъемлемой частью традиции была баня. Считалось, что пар с березовыми вениками очищает не только тело, но и душу, а обметание жилища веником помогало «вымести» зло. Хозяйки в этот день избавлялись от старых вещей, чтобы убрать из дома негатив и болезни.

Фото: istockphoto / vubaz
По народным представлениям, в день Захария и Елисаветы также рекомендовалось посетить церковь и молиться о здоровье детей и счастье семьи. Кроме того, считалось, что это благоприятное время для свадеб и венчания. С этим днем было связано и гадание. Несмотря на неодобрение церкви, девушки верили, что пророческий дар Захарии делает 18 сентября особенно подходящим для предсказаний. Гадать разрешалось только после 11 утра.

Запреты на праздник Захарий и Елисавета

18 сентября считалось небезопасным днем. Предки верили, что по земле ходит Кумоха, поэтому действовали строгие запреты. Что нельзя было делать:
  • пускать в дом незнакомцев — с ними могла проникнуть нечистая сила;
  • работать в поле после полудня — злые духи особенно активны в это время;
  • носить рваную или грязную одежду — считалось, что она привлекает бедность и болезни;
  • стирать постельное белье — могла настигнуть тяжелая болезнь;
  • брать в руки сыпучие продукты (соль, сахар, крупы) — «счастье утечет сквозь пальцы»;
  • ссориться супругам — грозило разладом и разрушением семьи;
  • сквернословить — дурные слова открывали дорогу нечистой силе;
  • незамужним девушкам выходить с распущенными волосами — по поверьям, в них мог спрятаться злой дух.

Народные приметы на 18 сентября

По погодным приметам крестьяне судили о предстоящей осени и зиме:
  • если листья рябины пожелтели — осень будет холодной и дождливой, а зима наступит рано;
  • много ягод на рябине — к суровой зиме;
  • лягушки замолчали на болотах — к резкому ухудшению погоды;
  • домашний скот ищет укрытия под навесом — скоро пойдут дожди;
  • красные облака на рассвете — к ненастью.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0