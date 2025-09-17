День Захарии и Елисаветы 18 сентября: как выгнать из дома болезни и сохранить семейное счастье, народные приметы
Ежегодно 18 сентября православные верующие чтят память пророка Захарии и праведной Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. В народном календаре этот день называют «Захарий и Елизавета» или «Кумохин день». В 2025 году дата выпадает на четверг. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Церковный праздник 18 сентября: кто такие Захария и ЕлисаветаПророк Захария и праведная Елисавета занимают особое место в Священном Писании. Они были родственниками Иисуса Христа: по церковному преданию, Елисавета приходилась тетей Деве Марии, а их сын, Иоанн Креститель, был двоюродным братом Спасителя.
Захария служил священником в Иерусалимском храме, а семья жила в Хевроне, ведя праведный образ жизни. Долгое время супруги страдали от бесплодия. Однако за верность Богу им было даровано чудо — рождение сына, которому предстояло стать Предтечей Господним.
По преданию, архангел Гавриил возвестил Захария о скором рождении ребенка. Священник усомнился в словах посланника, и за это был лишен дара речи до появления сына на свет. Имя младенца «Иоанн» вопреки традиции настояла дать Елисавета. Когда Захария подтвердил этот выбор, его голос вернулся, и он начал пророчествовать о судьбе будущего Крестителя.
Трагической стала и их кончина: царь Ирод приказал истребить младенцев, опасаясь прихода Мессии. Елисавета с младенцем бежала в горы, где чудесным образом скрылась в расступившейся скале. Захария же был убит в храме за отказ выдать местонахождение сына. Елисавета умерла спустя сорок дней, а маленький Иоанн вырос в пустыне, хранимый Господом.
Народные традиции праздника Захарий и ЕлисаветаВ народной культуре Захарий и Елисавета считались покровителями семьи, брака и материнства. На Руси 18 сентября часто играли свадьбы и венчались, веря, что союз будет крепким и счастливым. Бездетные женщины молились святым о даровании детей, а мужчины — о сохранении мира в доме.
С этим днем связано и другое название — «Кумохин день». По поверью, злой дух Кумоха выходил из лесов и приносил в деревни болезни и раздоры. Чтобы защититься от него, проводили обряды: мужчины прокалывали вилами сено на сеновале, где мог укрыться дух, и читали заговоры. Особое значение имели березы, к которым обращались за защитой.
Неотъемлемой частью традиции была баня. Считалось, что пар с березовыми вениками очищает не только тело, но и душу, а обметание жилища веником помогало «вымести» зло. Хозяйки в этот день избавлялись от старых вещей, чтобы убрать из дома негатив и болезни.
По народным представлениям, в день Захария и Елисаветы также рекомендовалось посетить церковь и молиться о здоровье детей и счастье семьи. Кроме того, считалось, что это благоприятное время для свадеб и венчания. С этим днем было связано и гадание. Несмотря на неодобрение церкви, девушки верили, что пророческий дар Захарии делает 18 сентября особенно подходящим для предсказаний. Гадать разрешалось только после 11 утра.
Запреты на праздник Захарий и Елисавета18 сентября считалось небезопасным днем. Предки верили, что по земле ходит Кумоха, поэтому действовали строгие запреты. Что нельзя было делать:
- пускать в дом незнакомцев — с ними могла проникнуть нечистая сила;
- работать в поле после полудня — злые духи особенно активны в это время;
- носить рваную или грязную одежду — считалось, что она привлекает бедность и болезни;
- стирать постельное белье — могла настигнуть тяжелая болезнь;
- брать в руки сыпучие продукты (соль, сахар, крупы) — «счастье утечет сквозь пальцы»;
- ссориться супругам — грозило разладом и разрушением семьи;
- сквернословить — дурные слова открывали дорогу нечистой силе;
- незамужним девушкам выходить с распущенными волосами — по поверьям, в них мог спрятаться злой дух.
Народные приметы на 18 сентябряПо погодным приметам крестьяне судили о предстоящей осени и зиме:
- если листья рябины пожелтели — осень будет холодной и дождливой, а зима наступит рано;
- много ягод на рябине — к суровой зиме;
- лягушки замолчали на болотах — к резкому ухудшению погоды;
- домашний скот ищет укрытия под навесом — скоро пойдут дожди;
- красные облака на рассвете — к ненастью.