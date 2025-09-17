17 сентября 2025, 16:54

Фото: istockphoto / Smileus

Ежегодно 18 сентября православные верующие чтят память пророка Захарии и праведной Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. В народном календаре этот день называют «Захарий и Елизавета» или «Кумохин день». В 2025 году дата выпадает на четверг. ​О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание Церковный праздник 18 сентября: кто такие Захария и Елисавета Народные традиции праздника Захарий и Елисавета Запреты на праздник Захарий и Елисавета Народные приметы на 18 сентября

Церковный праздник 18 сентября: кто такие Захария и Елисавета

Народные традиции праздника Захарий и Елисавета

Фото: istockphoto / vubaz



Запреты на праздник Захарий и Елисавета

пускать в дом незнакомцев — с ними могла проникнуть нечистая сила;

работать в поле после полудня — злые духи особенно активны в это время;

носить рваную или грязную одежду — считалось, что она привлекает бедность и болезни;

стирать постельное белье — могла настигнуть тяжелая болезнь;

брать в руки сыпучие продукты (соль, сахар, крупы) — «счастье утечет сквозь пальцы»;

ссориться супругам — грозило разладом и разрушением семьи;

сквернословить — дурные слова открывали дорогу нечистой силе;

незамужним девушкам выходить с распущенными волосами — по поверьям, в них мог спрятаться злой дух.

Народные приметы на 18 сентября