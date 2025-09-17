Автоэксперт высказался об ужесточении в России норм проверки краш-тестов
В России нельзя проверять безопасность автомобилей на скоростях выше 60 км/ч, поэтому ужесточить требования к краш‑тестам не получится.
Об этом «Татар‑информу» заявил автоэксперт, член правительственной рабочей группы по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По действующим в стране правилам, безопасность автомобилей оценивают по протоколам Euro NCAP.
Автомобиль на скорости 64 км/ч врезается в деформируемый барьер с 40% перекрытием, что имитирует лобовое столкновение и показывает, насколько прочна структура салона. При этом в городе максимальная разрешённая скорость в ПДД составляет 60 км/ч. Хотя водители фактически не получают штрафа за превышение до 20 км/ч, это всё равно считается нарушением.
Попов назвал «нештрафуемый порог» в 20 км/ч ошибкой, допущенной по инициативе депутата Вячеслава Лысакова, и добавил, что даже если бы тесты проводили при 80 км/ч, об этом формально никто не заявлял бы. Он подчеркнул, что краш‑тесты носят добровольный характер. Euro NCAP предлагает автопроизводителям пройти испытания и подтвердить безопасность модели, но это не обязательная процедура.
По словам Попова, в Китае действительно используют более высокие скорости (примерно на 20 км/ч выше), но специфика удара остаётся той же, и это не делает тест принципиально более весомым. Автопроизводители при желании могут отправлять машины на более жёсткие испытания за рубежом, но это делается в первую очередь для информирования покупателей. Даже если, к примеру, очень лёгкая модель покажет плохой результат, это не остановит её продаж, а лишь предупредит потребителя.
