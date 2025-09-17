Автоэксперт высказался об ужесточении в России норм проверки краш-тестов

17 сентября 2025, 14:42

Попов: ужесточить в России нормы проверки краш-тестов невозможно

Фото: istockphoto/Pavel_Chag

В России нельзя проверять безопасность автомобилей на скоростях выше 60 км/ч, поэтому ужесточить требования к краш‑тестам не получится.