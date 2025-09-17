В Госдуме назвали идею продления отпуска до 35 дней непродуманной

17 сентября 2025, 13:04

Депутат Бессараб: идея об увеличении отпуска до 35 дней является непродуманной

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не одобрила идею увеличить россиянам оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней.





Напомним, в ГД в осеннюю сессию на рассмотрение планируют внести законопроект, согласно которому россиянам должны увеличить отпуск на неделю, причём работодатель должен будет оплатить дополнительные дни отдыха, пишут argumenti.ru.





«Эксперты отмечают, что стандартных четырёх недель отдыха не хватает россиянам для полноценного восстановления сил после рабочего стресса и огромной постоянной нагрузки, поэтому отпуск необходимо сделать длиннее, сохранив при этом зарплату», — говорится в материале.

«На самом деле, мы можем посчитать, что у нас в соответствии с трудовым законодательством один из самых длительных оплачиваемых отпусков для трудящихся», — отметила депутат в разговоре с RT.

