Эстония начнёт продавать оставленные у границы с Россией автомобили
С октября власти Эстонии начнут продажу автомобилей, оставленных на парковке у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» на границе с Россией и простоявших там дольше разрешённых трёх суток. Об этом сообщает местная телерадиокомпания ERR.
Для организации эвакуации машин Департамент транспорта Эстонии заключил контракт с компанией Svenai, которая будет перемещать транспортные средства на платную парковку в 44 километрах от границы.
После этого автомобили выставят на аукцион с целью покрытия расходов компании по эвакуации и хранению. Вырученные с продажи транспорта средства планируется перечислить в государственный бюджет Эстонии.
