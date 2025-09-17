Достижения.рф

Эстония начнёт продавать оставленные у границы с Россией автомобили

Фото: iStock/Apriori1

С октября власти Эстонии начнут продажу автомобилей, оставленных на парковке у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» на границе с Россией и простоявших там дольше разрешённых трёх суток. Об этом сообщает местная телерадиокомпания ERR.



Для организации эвакуации машин Департамент транспорта Эстонии заключил контракт с компанией Svenai, которая будет перемещать транспортные средства на платную парковку в 44 километрах от границы.

После этого автомобили выставят на аукцион с целью покрытия расходов компании по эвакуации и хранению. Вырученные с продажи транспорта средства планируется перечислить в государственный бюджет Эстонии.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0