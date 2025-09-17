Эстония начнёт продавать оставленные у границы с Россией автомобили

17 сентября 2025, 13:26

Фото: iStock/Apriori1

С октября власти Эстонии начнут продажу автомобилей, оставленных на парковке у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» на границе с Россией и простоявших там дольше разрешённых трёх суток. Об этом сообщает местная телерадиокомпания ERR.