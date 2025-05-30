День защиты детей 2025: история, как отмечают праздник в России и мире, мероприятия 1 июня в Подмосковье
Международный день защиты детей ежегодно отмечается в различных странах и служит напоминанием о необходимости защищать права и интересы каждого ребёнка. Этот день акцентирует внимание на обеспечении базовых прав несовершеннолетних — на жизнь, здоровье, образование, безопасную среду и защиту от насилия. «Радио 1» расскажет, когда отмечается этот праздник, историю происхождения и как празднуют этот день в других странах.
Когда отмечается День защиты детей в России
День защиты детей ежегодно приходится на 1 июня — именно в этот день во многих странах, включая Россию, внимание общества сосредотачивается на правах и благополучии подрастающего поколения. Кроме того, в России этот день совпадает с началом летних каникул у детей.
Международный день защиты детей 1 июня также отмечается и в других странах. Среди них — Китай, Вьетнам, Армения, Казахстан, Эстония, Латвия, Болгария.
Как появился праздник Дня защиты детей
Праздник появился в середине XX века, когда мир ещё приходил в себя после ужаса Второй мировой войны. Миллионы детей по всему миру остались сиротами, жили в разрухе, лишённые элементарной безопасности. На волне гуманитарных инициатив в 1949 году Совет Международной демократической федерации женщин предложил учредить день, посвящённый защите детей.
Уже в следующем году, 1 июня 1950 года, День защиты детей впервые отметили более чем в полусотне стран. СССР поддержал инициативу — с тех пор праздник укоренился и в российской традиции.
Всего 51 страна отметила Международный день защиты детей в 1950 году.
Как отмечают День защиты детей в России и в мире
В России День защиты детей традиционно совпадает с началом летних каникул и сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране. В этот день организуются спортивные соревнования, концерты, флешмобы, выставки, мастер-классы и театрализованные представления. В крупных городах проходят фестивали для детей и их родителей. На улицах часто раздают сладости, воздушные шары и памятные сувениры.
В Германии праздник проходит под названием Kindertag. В большинстве регионов его отмечают 1 июня, но в некоторых облостях дата сдвинута на 20 сентября. В этот день дети получают поздравления и подарки, участвуют в школьных праздниках, экскурсиях и тематических занятиях.
В Китае 1 июня устраиваются массовые культурные мероприятия для детей: концерты, театральные постановки и игровые программы. Многие учреждения культуры предоставляют бесплатный вход или предлагают билеты по сниженной цене.
В Испании День детей отмечается 5 января и называется День Короля магии. В этот день по улицам проходят праздничные шествия, а детям раздают сладости и символические подарки.
В Японии существует два детских праздника. 5 мая отмечается День мальчиков (Кодомо-но хи), когда проходят спортивные мероприятия, выставки и показ традиционного оружия. А 3 марта — Хинамацури, День девочек: семьи украшают дома кукольными композициями, наряжаются в праздничные кимоно и устраивают чаепития с традиционными угощениями.
Права детей в РФ: кто защищает и как их охраняютПервый документ, посвящённый этой теме, был принят в 1924 году на пятой Ассамблее Лиги Наций в Женеве. Это была Женевская декларация прав ребёнка — первый международный акт, направленный на защиту интересов несовершеннолетних. Она включала пять базовых принципов, охватывающих физическое, моральное и социальное развитие ребёнка.
Позднее, в 1959 году, Генеральная Ассамблея ООН приняла более расширенную Декларацию прав ребёнка, которая стала основой для дальнейшего международного законодательства в этой сфере. Документ включал уже 10 принципов, добавляя акценты на равенство, образование и любовь как основу здорового развития.
Ключевые положения Декларации ООН:
- все дети, независимо от пола, расы, языка или религии, имеют равные права.
- образование должно быть доступным и бесплатным на начальных ступенях.
- каждый ребёнок имеет право расти в атмосфере любви, понимания и заботы.
Этот документ закрепляет обязательства государств по обеспечению детям всех основных прав: на жизнь, здоровье, образование, защиту от насилия, участие в жизни общества и многое другое.
В России права ребёнка защищаются как международными, так и внутренними законами. Основной федеральный документ — Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», принятый 24 июля 1998 года. Он уточняет, как именно должны обеспечиваться права детей, закреплённые в Конституции.
Кто защищает права ребёнка в России:
- родители и законные представители;
- органы опеки и попечительства;
- прокуратура и судебная система;
- уполномоченные по правам ребёнка в регионах и на федеральном уровне.
Мероприятия на День защиты детей в Подмосковье
1 июня в Подмосковье пройдёт масштабное празднование Дня защиты детей. Во всех округах региона запланированы развлекательные мероприятия, мастер-классы, интерактивные игры, спектакли и шоу-программы.
В Химках детей ждёт сладкий сюрприз — бесплатное мороженое и сахарная вата. Раздача начнётся в 13:30 у развлекательного комплекса «Космос» в парке имени Льва Толстого. Этот парк станет и главной площадкой праздника: здесь пройдут концерты, мастер-классы, конкурсы, дискотеки и викторины. Развлекательная программа охватит и другие парки округа — «Дубки», «Экоберег», Величко и «Подрезково».
Во дворе дома №25 по улице Коммунистической Раменский молодёжный центр организует настоящий праздник на свежем воздухе. Здесь появится «детский городок» с эстафетами, играми, танцами и анимацией.
Кроме того, в городском парке Раменского в этот же день состоится общеобластной фестиваль «Город профессий» — дети смогут попробовать себя в роли спасателей, врачей, поваров и других специалистов. Фестиваль будет работать с 11:00 до 19:30.
«Город профессий» охватит всё Подмосковье. Праздничные мероприятия пройдут более чем в 90 подмосковных парках. Для детей откроются интерактивные площадки, где они в игровой форме познакомятся с различными профессиями. Программы будут дополнены шоу, мастер-классами, концертами и уличными представлениями.
Некоторые яркие события в парках Подмосковья:
- Мытищи, парк Мира: спектакли «Алиса в стране чудес» и «Гонки на зебре», фокусы, научное шоу;
- Воскресенск, усадьба Кривякино: фримаркет игрушек, аквагрим, плетение афрокосичек, концерт и театральное представление;
- Кузьминский лесопарк: игра «Открой свои таланты», «Ярмарка профессий», концерт и научное шоу;
- Руза, парк «Городок»: фольгированная дискотека, химическое и мыльное шоу, цирковое представление и шоу роботов;
- Ступино, парк им. Н. Островского: урок по скейтбордингу, пенная дискотека и чирлидинг;
- Коломна, парк Мира: программа «Емеля в городе профессий» и интерактивные зоны по тематике дизайна, медицины, спорта и литературы;
- Дубна, парк набережной им. Менделеева: шоу мыльных пузырей, шахматный турнир, контактный зоопарк и выставка спецтехники;
- Шаховская, городской парк: шоу мыльных пузырей, ростовые куклы и интерактивная программа «Город детства».