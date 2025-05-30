30 мая 2025, 12:30

Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei

Международный день защиты детей ежегодно отмечается в различных странах и служит напоминанием о необходимости защищать права и интересы каждого ребёнка. Этот день акцентирует внимание на обеспечении базовых прав несовершеннолетних — на жизнь, здоровье, образование, безопасную среду и защиту от насилия. «Радио 1» расскажет, когда отмечается этот праздник, историю происхождения и как празднуют этот день в других странах.





Содержание Когда отмечается День защиты детей в России Как появился праздник Дня защиты детей Как отмечают День защиты детей в России и в мире Права детей в РФ: кто защищает и как их охраняют Мероприятия на День защиты детей в Подмосковье

Когда отмечается День защиты детей в России

Как появился праздник Дня защиты детей

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko



Как отмечают День защиты детей в России и в мире

Права детей в РФ: кто защищает и как их охраняют

все дети, независимо от пола, расы, языка или религии, имеют равные права.

образование должно быть доступным и бесплатным на начальных ступенях.

каждый ребёнок имеет право расти в атмосфере любви, понимания и заботы.

родители и законные представители;

органы опеки и попечительства;

прокуратура и судебная система;

уполномоченные по правам ребёнка в регионах и на федеральном уровне.

Мероприятия на День защиты детей в Подмосковье

Фото: istockphoto / LeManna



Мытищи, парк Мира: спектакли «Алиса в стране чудес» и «Гонки на зебре», фокусы, научное шоу;

Воскресенск, усадьба Кривякино: фримаркет игрушек, аквагрим, плетение афрокосичек, концерт и театральное представление;

Кузьминский лесопарк: игра «Открой свои таланты», «Ярмарка профессий», концерт и научное шоу;

Руза, парк «Городок»: фольгированная дискотека, химическое и мыльное шоу, цирковое представление и шоу роботов;

Ступино, парк им. Н. Островского: урок по скейтбордингу, пенная дискотека и чирлидинг;

Коломна, парк Мира: программа «Емеля в городе профессий» и интерактивные зоны по тематике дизайна, медицины, спорта и литературы;

Дубна, парк набережной им. Менделеева: шоу мыльных пузырей, шахматный турнир, контактный зоопарк и выставка спецтехники;