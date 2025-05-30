Магнитная буря на Земле продолжается более 24 часов
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о продолжающейся магнитной буре, которая длится уже более суток. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, текущая магнитная буря соответствует классу G1, что обозначает слабую интенсивность.
Леус отметил, что, несмотря на периодические колебания активности, ситуация не стабилизировалась. Скорость солнечного ветра остается на уровне 750-800 км/с, что в два раза превышает норму, а температура достигает 500 000 К, что также является экстремальным показателем.
Синоптик прогнозирует, что слабые возмущения магнитосферы Земли продолжатся и в течение пятницы, время от времени достигая уровня слабой магнитной бури. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метеозависимым гражданам.
Магнитные бури — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное воздействием солнечного ветра и вспышек на Солнце. Эти явления возникают вследствие выброса корональной массы Солнца, когда заряженные частицы достигают нашей планеты и взаимодействуют с её магнитосферой.
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