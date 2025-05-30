Кинологи назвали опасные растения для собак

30 мая 2025, 09:59

Кинолог Голубев: самое опасное растение для собак — заячий ячмень

Фото: iStock/kobkik

Тёплый сезон мы любим, в том числе, за красоту самых разных цветов и растений во дворах, парках и за городом. Однако владельцам собак следует быть особенно осторожными в это время – многие из цветов крайне опасны для животных.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что хозяину в летний сезон следует соблюдать золотую середину: с одной стороны нельзя запрещать собаке обнюхивать предметы на улице. С другой — следует ограждать питомца от опасных мест и исключать возможность подбирать что-либо.





«Для этого собака должна знать команды “Фу” или “Нельзя”, с помощью которых человек может контролировать ситуацию и запрещать животному подбирать мусор и пробовать цветы на вкус», — объяснил он.

Эксперты перечислили наиболее опасные цветы для собак:

Осторожно — злак!

Что безопасно?