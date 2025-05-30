Кинологи назвали опасные растения для собак
Кинолог Голубев: самое опасное растение для собак — заячий ячмень
Тёплый сезон мы любим, в том числе, за красоту самых разных цветов и растений во дворах, парках и за городом. Однако владельцам собак следует быть особенно осторожными в это время – многие из цветов крайне опасны для животных.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что хозяину в летний сезон следует соблюдать золотую середину: с одной стороны нельзя запрещать собаке обнюхивать предметы на улице. С другой — следует ограждать питомца от опасных мест и исключать возможность подбирать что-либо.
«Для этого собака должна знать команды “Фу” или “Нельзя”, с помощью которых человек может контролировать ситуацию и запрещать животному подбирать мусор и пробовать цветы на вкус», — объяснил он.
Эксперты перечислили наиболее опасные цветы для собак:В первую очередь опасны луковичные цветы: тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Особенно опасно проглатывание луковицы — чревато отравлением. Клумбы многих парков и загородных домов сейчас украшены этими популярными растениями — нельзя подпускать собак к этим местам и разрешать рыться в земле.
С конца мая до июля цветут ирисы, которые также опасны для животных, особенно их корневище.
Крайне опасны ландыши, которые ещё встречаются в июне — это полностью ядовитое растение, содержащее вещество конваллятоксин. Его попадание в организм может привести к остановке сердца. Опасна даже вода, в которой стояли растения.
Весной отцвели крокусы, некоторые сорта цветут ещё и в сентябре. Часто эти красивые небольшие растения встречаются даже в городских парках, и собак также в будущем стоит ограждать от контакта с ними.
В списке токсичных растений также — азалии, колокольчики, люпины, лютики, маки, примулы, рододендроны, цикламены. Навредить могут лилии, пионы, хризантемы. Также стоит быть внимательными к гортензиям и сирени, которые часто встречаются как в городе, так и за городом.
Осторожно — злак!Отдельно стоит упомянуть о таком опасном злаке как заячий ячмень. Из-за него в середине лета хозяевам стоит быть особенно внимательными и не разрешать собаке гулять в зарослях, где может быть это растение. Его семена (устюк) могут цепляться за шерсть, попадать в нос, глаза или уши. Вся их поверхность покрыта очень маленькими шипами, которые, впиваясь в ткани, приводят к воспалению. В тяжёлых случаях устюк может попасть под кожу, что потребует операции для извлечения.
Что безопасно?К ним можно отнести астры, бархатцы, васильки, календулу, камелии, одуванчики, подсолнухи, розы. Однако это не значит, что животному стоит разрешать их поглощать. Пожалуй, самым безопасным решением будет запрещать собаке пытаться пробовать любые цветы — они и не нужны для её рациона. На даче лучше угощать питомца огурцами, морковкой, дольками яблок, болгарским перцем, кабачком, можно дать немного клубники.
Чтобы уберечь питомца от опасности, стоит соблюдать определённые правила: обучить его нужным командам, не разрешать подбирать предметы с земли и пробовать растения. Если вы отпускаете собаку с поводка, делать это лучше на специальной площадке или закрытой территории за городом. Лучше не позволять питомцу резвиться в полях. После каждой прогулки внимательно осматривайте шерсть животного и удаляйте колючки или прилипшие семена.