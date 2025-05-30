Россиянам перечислили условия для разблокировки YouTube в РФ
Депутат Немкин: YouTube разблокируют в РФ после оплаты накопленных штрафов
Возвращение YouTube к полноценной работе в России возможно при выполнении ряда обязательных условий. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил РИА Новости, что платформа должна вывезти брошенное оборудование и погасить многомиллиардные штрафы.
От видеоплатформы также требуется открыть официальное юридическое представительство в РФ и восстановить доступ к заблокированным без суда аккаунтам российских СМИ и блогеров.
Немкин подчеркнул, что диалог возможен только при соблюдении российских законов: хранении данных россиян в РФ, уплате налогов и готовности решать споры в местных судах.
«Без этих шагов говорить о каком-либо «смягчении» позиций невозможно: речь идёт не о политике, а о соблюдении законодательства», — заключил он.Парламентарий назвал игнорирование требований тупиковым путём, добавив, что эпоха вседозволенности IT-гигантов закончилась. Он также отметил, что даже при возобновлении работы YouTube не вернёт статус доминирующей платформы, так как Россия создаёт собственную цифровую экосистему для обеспечения безопасности.