Россиянам перечислили условия для разблокировки YouTube в РФ

30 мая 2025, 04:38

Депутат Немкин: YouTube разблокируют в РФ после оплаты накопленных штрафов

Фото: iStock/BoxerX

Возвращение YouTube к полноценной работе в России возможно при выполнении ряда обязательных условий. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил РИА Новости, что платформа должна вывезти брошенное оборудование и погасить многомиллиардные штрафы.





От видеоплатформы также требуется открыть официальное юридическое представительство в РФ и восстановить доступ к заблокированным без суда аккаунтам российских СМИ и блогеров.



Немкин подчеркнул, что диалог возможен только при соблюдении российских законов: хранении данных россиян в РФ, уплате налогов и готовности решать споры в местных судах.





«Без этих шагов говорить о каком-либо «смягчении» позиций невозможно: речь идёт не о политике, а о соблюдении законодательства», — заключил он.