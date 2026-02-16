День защитника Отечества: история, интересные факты и праздничные выходные 23 февраля
День защитника Отечества — это нерабочий праздник в России, который отмечают 23 февраля. «Радио 1» расскажет, как возник и почему выбрали именно эту дату.
23 Февраля — выходнойВ феврале 2026 года День защитника Отечества выпадает на понедельник, так что россияне смогут отдохнуть целых три дня — с 21 по 23 февраля (суббота, воскресенье и понедельник). Пятница, 20 февраля, будет обычным рабочим днем, так как за ней следует выходной.
Как раньше назывался День защитника ОтечестваДень защитника Отечества имеет интересную историю. Всё началось в 1919 году с Дня Красного подарка, который отмечал первую годовщину создания Красной армии. В 1922 году праздник стал называться Днём Красной армии. Затем, в 1946 году, его переименовали в День Советской армии. С 1949 по 1992 год праздновали совместно День Советской армии и Военно-морского флота. Наконец, в 1995 году установили современное название — День защитника Отечества.
23 Февраля: история праздника28 января 1918 года (по новому стилю, 15 января — по старому) Совет народных комиссаров принял декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Спустя год, в 1919-м, решили отметить годовщину этого события и совместить праздник с Днём красного подарка, который проводили 17 февраля для сбора средств на нужды армии. Поскольку 1919-й год начался с понедельника, празднование перенесли на ближайшее воскресенье — 23 февраля. Так что дата оказалась условной, несмотря на попытки найти ей историческое обоснование. С 1938 года начали говорить, что именно 23 февраля 1918 года отряды Красной армии разгромили немецкие войска под Псковом и Нарвой. Однако на самом деле в тот день боёв там не было.
После 1919 года празднование годовщины Красной армии на несколько лет приостановили. Но в 1922-м традицию возобновили, выбрав для этого уже знакомую дату — 23 февраля. В этот день организовали Неделю помощи красноармейцам и инвалидам в Петроградской губернии. С тех пор День Красной армии стал отмечаться ежегодно.
В 1923 году пятилетие РККА отпраздновали с размахом: 23 февраля в Большом театре прошло торжественное заседание ВЦИК. А к десятилетию армии в 1928 году приурочили открытие Центрального дома Красной армии и музея в Москве. Праздник военных стал особенно популярным во время Великой Отечественной войны. В 1942 году в Музее революции в Москве открыли выставку «Героический путь Красной армии». А в 1943-м в Центральном доме Красной армии начала работать экспозиция «Красная армия в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».
В 1949 году праздник переименовали в День Советской армии и Военно-морского флота. Это название сохранилось до распада СССР. Лишь в 1995 году, уже в новой России, праздник стал называться Днем защитника Отечества. А с 2002 года 23 февраля сделали выходным днем.
Кого поздравлять 23 февраляПраздник 23 февраля изначально отмечал годовщину создания Красной армии, поэтому в этот день принято было поздравлять военных. В 2000-х годах он стал более «гендерным» и теперь поздравляют не только солдат, но и всех мужчин. По данным опроса ВЦИОМ, большинство людей (41%) все еще воспринимают этот день как праздник российских военнослужащих. Каждый третий опрошенный (31%) считает его праздником для всех мужчин, а 16% связывают дату с днем рождения Красной армии. Еще 10% воспринимают 23 февраля просто как выходной.
Интересные факты
- Согласно опросу, приуроченному ко Дню защитника Отечества в 2024 году, женщины выделяют силу и мужественность как главные качества современных мужчин — так считают 33% опрошенных. На втором месте оказались волевые качества, такие как героизм и смелость, их отметили 13%. Еще 11% женщин говорят о нравственных качествах: надежности, честности и ответственности;
- Согласно опросу сервиса SuperJob, в 2024 году почти каждая вторая работающая россиянка собирается поздравить коллег с 23 Февраля. 32% женщин планируют подарить мужчинам какие-то презенты;
- В 2023 году каждый пятый мужчина в России (19%) не хотел получать подарок на День защитника Отечества;
- Опрос ВЦИОМ показал, что большинство мужчин ценят внимание близких. Именно это назвали самым желанным подарком 33% респондентов. Представители сильного пола предпочитают простые жесты заботы и поддержки, которые создают атмосферу праздника.