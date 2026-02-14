Посол Корчунов: страны НАТО хотят создать морскую блокаду для России
Страны НАТО усиливают военное присутствие в балтийско-арктическом регионе и рассматривают варианты частичной или полной морской блокады России. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов.
По его словам, государства альянса, включая Норвегию, фактически переводят регион на «казарменное положение», проводя операции под названиями «Балтийский часовой», «Восточный часовой» и «Арктический часовой». Он утверждает, что такие действия сопровождаются ограничением свободы судоходства в нарушение норм международного права.
Корчунов отметил, что, по его оценке, в странах блока прорабатываются планы морской блокады России в том или ином формате.
