День Захара Серповидца: как 21 февраля встретить Золовкины посиделки и не проглядеть счастье в зеркале, народные приметы
Согласно народному календарю, 21 февраля отмечается день Захара Серповидца, который также известен как «Именины серпа». Такое название появилось потому, что в этот период крестьяне начинали подготовку сельскохозяйственного инвентаря к новому сезону, особое внимание уделяя главному орудию жницы — серпу. Православная церковь в это время чтит память святого пророка Захарии, одного из двенадцати ветхозаветных малых пророков. О житии святого, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой пророк Захария, происходивший из священнического колена Левиина, жил в VI–V веках до Рождества Христова и был современником пророка Аггея. Он с юности был призван к пророческому служению и много сделал для нравственного возрождения еврейского народа, находившегося в вавилонском плену. Его книга занимает одно из важных мест в Ветхом Завете, поскольку именно в ней содержатся удивительно точные пророчества о грядущем пришествии Мессии.
Захария предсказал торжественный вход Спасителя в Иерусалим, предательство за 30 сребреников, прободение ребра и даже солнечное затмение во время крестных страданий. По преданию, пророк дожил до глубокой старости и был погребен недалеко от Иерусалима.
Свое необычное прозвище — Серповидец — пророк получил после одного из своих откровений. Он увидел летающий по воздуху свиток, изогнутый наподобие огромного серпа. Это был символ неотвратимости наказания Господня и слова Божьего, которое «обрезает» зло. В настоящее время пророку Захарии молятся о даровании надежды и утешении в скорбях, а также о хорошем урожае и помощи в полевых работах.
Традиции дняНа Руси крестьяне связали церковное прозвище святого с насущными хозяйственными заботами. В народе говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти». Поэтому 21 февраля наши предки начинали заблаговременную подготовку к страде. Хозяйки-жницы доставали серпы, которые часто хранили заткнутыми в притолоку двери с осени, и проводили с ними особые ритуалы.
Главным обычаем дня было освящение серпов крещенской водой. Инструмент кропили святой водой, веря, что это принесет удачу и облегчит тяжелый труд во время жатвы. Наши предки относились к серпу не просто как к орудию труда. Будучи сделанным из железа, прошедшего закалку в огне и воде, он считался мощным оберегом от нечистой силы, символом здоровья, долголетия и плодородия.
День считался благоприятным для того, чтобы снять сглаз — знахари в это время проводили особые обряды. Также 21 февраля было принято ходить в церковь всей семьей, молиться святому Захарию, а незамужние девушки надевали красные наряды, чтобы привлечь суженого и ускорить свадьбу. Более того, сделанное в этот день предложение руки и сердца сулило крепкий и счастливый брак.
Шестой день Масленичной недели, который в 2026 году выпадает на 21 февраля, в народном календаре носит название «Золовкины посиделки». Этот день считался преимущественно женским и был посвящен укреплению родственных связей, особенно между женщинами, вошедшими в семью через брак. Главными действующими лицами становились золовки — сестры мужа, а центром событий — дом молодой невестки.
Название дня говорит само за себя: в субботу молодая жена обязательно приглашала к себе в гости родственниц со стороны супруга. Это был не просто визит вежливости, а важный ритуал, демонстрирующий окончательное вхождение женщины в род мужа, ее расположение к новым родственницам и хозяйственную состоятельность. Приглашение золовок носило обязательный характер — отказ сестер мужа от визита мог быть расценен как неуважение и признак неприязни.
Народные запретыДень Захара Серповидца считался непростым и был окружен множеством запретов, нарушать которые не стоило, чтобы не навлечь беду.
- Под строгим запретом было проведение хирургических операций и удаление зубов. Считалось, что любые порезы и раны, нанесенные в этот день, будут заживать долго и могут привести к воспалениям, поэтому все медицинские манипуляции старались перенести. Не стоило в этот праздник трогать острые предметы: точить ножи, ножницы или пользоваться топором. Разрешался только ритуальный уход за серпом, в остальных случаях острые инструменты старались не брать в руки, боясь пораниться;
- Девушкам запрещалось подолгу смотреться в зеркало. На Руси верили, что таким образом можно «проглядеть» свою красоту, молодость и здоровье;
- Также нельзя было заниматься уборкой, особенно мыть полы, чтобы случайно не вымыть из дома счастье и достаток;
- Не стоило на Захария давать пустые обещания — это могло накликать неудачи на год. Уныние и грусть строго возбранялись, так как праздник требовал веселья и гостеприимства;
- Переедание и чрезмерное употребление алкоголя тоже осуждались, чтобы не омрачать праздник.
Приметы
- Чем сильнее мороз на Захара, тем теплее будет март;
- Если на Захария гремит гром, то весна и лето будут ветреными;
- Много инея на деревьях предвещает обильный сбор меда в наступающем году;
- Если ночью луна большая и имеет красноватый оттенок — жди скорой оттепели;
- Дым из трубы стелется по земле — к снегопаду.