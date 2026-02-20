20 февраля 2026, 09:30

Фото: iStock/ Evgeniy Akimenko

Согласно народному календарю, 21 февраля отмечается день Захара Серповидца, который также известен как «Именины серпа». Такое название появилось потому, что в этот период крестьяне начинали подготовку сельскохозяйственного инвентаря к новому сезону, особое внимание уделяя главному орудию жницы — серпу. Православная церковь в это время чтит память святого пророка Захарии, одного из двенадцати ветхозаветных малых пророков. О житии святого, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ FotoVSmirnov

Традиции дня

Фото: iStock/ Anastasiia Vopilina

Народные запреты

Фото: iStock/ river34

Под строгим запретом было проведение хирургических операций и удаление зубов . Считалось, что любые порезы и раны, нанесенные в этот день, будут заживать долго и могут привести к воспалениям, поэтому все медицинские манипуляции старались перенести. Не стоило в этот праздник трогать острые предметы: точить ножи, ножницы или пользоваться топором. Разрешался только ритуальный уход за серпом, в остальных случаях острые инструменты старались не брать в руки, боясь пораниться;

Приметы