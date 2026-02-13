Кремлевская ель из Подмосковья стала памятной клюшкой для юных хоккеистов

13 февраля 2026, 14:01

Жизнь главной новогодней ели страны продолжается. 16 февраля в Москве пройдет тематический пресс-тур, в ходе которого представители Всероссийского общества охраны природы вместе с известным российским хоккеистом Вячеславом Фетисовым покажут, как красавица-ель обретает своё новое предназначение. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.





Демонтированную с Соборной площади 22 января ель разделят на несколько частей для разных целей. Шишки отправят в Рослесзащиту: специалисты извлекут семена, проверят их и подготовят к будущей высадке. Ствол дерева, требующий особого подхода из-за своей структуры, высушат в специальных камерах и передадут в производство сувениров и спортивного инвентаря.



Проект «Вторая жизнь Кремлевской новогодней ели» действует с 2015 года. Его реализует Всероссийское общество охраны природы при поддержке Управления делами Президента РФ.



«Министерство всецело поддерживает инициативу «Вторая жизнь Кремлевской ели». Это не просто утилизация, а философия осознанного потребления. Важно, чтобы символы праздника не исчезали бесследно. Ель с главной площади страны получит перерождение в молодых всходах, памятных сувенирах и хоккейных клюшках для юного поколения спортсменов», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.