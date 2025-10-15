15 октября 2025, 10:42

Фото: istockphoto / Lina Shatalova

16 октября по православному календарю верующие чтят память священномученика Дионисия Ареопагита, одного из первых христианских епископов и ученика апостола Павла. В народной традиции этот день получил название Денис Позимний, символизируя переход от осени к зиме. Считалось, что с этого времени начинают проявляться зимние холода, а вместе с ними активизируются и темные силы. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Память о святом Дионисии Ареопагите Осенние лихорадки и народные обереги 16 октября Что нужно сделать на Дениса Позимнего Что нельзя делать 16 октября Погодные приметы на 16 октября

Память о святом Дионисии Ареопагите

Осенние лихорадки и народные обереги 16 октября

В карманах носили кусочки осиновой коры.

В домах держали осиновые поленья или колышки в углах. Полено также использовали как народное средство от боли.

На подоконники выкладывали лук, чеснок, соль и пучки полыни, чтобы не пустить нечисть в дом через окно.

Что нужно сделать на Дениса Позимнего

Фото: istockphoto / Photosiber



Что нельзя делать 16 октября

Фото: istockphoto / leolintang



Погодные приметы на 16 октября