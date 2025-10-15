Денис Позимний 16 октября: как не отдать злым духам красоту и здоровье, народные приметы
16 октября по православному календарю верующие чтят память священномученика Дионисия Ареопагита, одного из первых христианских епископов и ученика апостола Павла. В народной традиции этот день получил название Денис Позимний, символизируя переход от осени к зиме. Считалось, что с этого времени начинают проявляться зимние холода, а вместе с ними активизируются и темные силы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Память о святом Дионисии АреопагитеДионисий Ареопагит жил в I веке, в эпоху жестоких гонений на христиан при римском императоре Домициане. Будучи образованным человеком и талантливым проповедником, он обратил в христианскую веру многих своих соотечественников. За это он был схвачен язычниками, подвергнут пыткам и в итоге казнен через усечение мечом.
С его смертью связана удивительная легенда. По преданию, после казни тело мученика поднялось, взяло в руки свою голову и прошло несколько километров до храма, где и передало ее благочестивой женщине по имени Катулла.
Осенние лихорадки и народные обереги 16 октябряНа Дениса Позимнего наши предки особенно опасались так называемых «осенних лихорадок» — злых духов, которые, по поверьям, насылали на людей болезни и несчастья. Считалось, что в это время они бродят по земле в поисках жертвы. Отсюда и пошла поговорка: «Денис — лихого глаза берегись». Для защиты от нечистой силы и сглаза повсеместно использовались обереги:
- В карманах носили кусочки осиновой коры.
- В домах держали осиновые поленья или колышки в углах. Полено также использовали как народное средство от боли.
- На подоконники выкладывали лук, чеснок, соль и пучки полыни, чтобы не пустить нечисть в дом через окно.
Что нужно сделать на Дениса ПозимнегоУтром было принято посетить храм, помолиться святому Дионисию, попросив у него помощи в семейных делах, укреплении силы духа и воспитании детей. Сны, приснившиеся в ночь на 16 октября, считались вещими. Старики советовали, проснувшись, тщательно проанализировать сновидение, обращая внимание на мельчайшие детали, которые могли указать верный путь в жизни или предупредить о грядущих трудностях.
Что нельзя делать 16 октябряЭтот день считался одним из самых мистических и опасных в году, когда злые духи буквально «ходят по пятам». Чтобы избежать беды, наши предки строго соблюдали ряд запретов. Запрещено держать окна открытыми. Проветривать избу можно было лишь ненадолго. Считалось, что через открытое окно в дом могут проникнуть осенние лихорадки, которые принесут с собой болезни, ссоры и разлад в семье.
Нельзя говорить «нет» близким. Отказ любимому человеку в эту дату мог надолго испортить отношения, положив начало полосе непонимания и охлаждения. Не рекомендуется подолгу смотреться в зеркало. Особенно это касалось вечернего времени. Считалось, что зеркало в этот день может стать «порталом», через которое потусторонние силы заберут здоровье, красоту или жизненную энергию.
Следует избегать любой «подозрительной» удачи. На перекрёстках нельзя было поднимать найденные монеты или другие вещи — они могли быть подброшены нечистью. Забрав такую находку, человек рисковал потерять гораздо больше (например, все свои сбережения). Также не следовало открывать дверь незнакомцам ночью или в ответ на стук, за которым никого не видно, чтобы не впустить в дом злого духа.
Погодные приметы на 16 октябряПо этому дню судили о предстоящей зиме и погоде в ближайшее время:
- Если зайцы сильно отъелись и нагуляли жир — зима будет суровой и морозной.
- Галки, собравшиеся в большие стаи и поднявшие шум, предвещали ясную и хорошую погоду.
- Воробьи, беспокойно перепрыгивающие с места на место, сулили скорый дождь.