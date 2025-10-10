Синоптик рассказал, когда в Москве установятся ежедневные морозы
Устойчивые морозы придут в столичный регион после 15 ноября. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Он отметил, что при низкой температуре и осадках в Москве может сформироваться устойчивый покров снега.
«Если в этот период будет идти снег, он станет накапливаться, и снежный покров начнет формироваться. А наиболее устойчивым он станет в начале декабря или в первой декаде декабря», — рассказал Ильин «Москве 24».
По его прогнозу, предстоящей зимой снега будет больше, чем в прошлую.
Тем временем в Кузбассе с пятницы, 10 октября, начнёт теплеть, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Кемеровский ЦГМС.
«Днём потеплеет от -1…+4 °С. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами гололедица. В субботу ночью будет -3…-8 °С. Днем температура воздуха поднимется от -2…+3 °С. День преимущественно будет без осадков, но по югу местами выпадет небольшой снег, мокрый снег», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 12 октября, ожидается аналогичная температура, однако ночью будет чуть холоднее.