«Переживания обдумать логически»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 октября

В деловой сфере хорошо заводить новые знакомства. Надо ориентироваться на новизну в карьере. В любви благоприятно кокетничать и быть легкими в общении. Лучше проявлять жизнерадостность, разговорчивость. Для сохранения здоровья предпочтительнее прогулки на свежем воздухе.



​​​​Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации каждому знаку зодиака.

Овен будет напористым и категоричным. Ему поможет предприимчивость и обдуманный риск.

Тельцу хорошо провести приятный вечер в комфортной обстановке за вкусной едой и беседами.

Близнецам нужны новые впечатления. Круг общения пора расширить и обновить контакты.

Раку не стоит быть слишком доверчивым. Ему важно обращать внимание на детали.

Льву надо находиться в обществе, быть эффектным и уверенным в себе. Его ждёт успех.

Деве нужно заняться домашним хозяйством и наведением уюта, порядка. Также важно и позаботиться о себе.

Весам поднимет настроение посещение выставки, презентации или кинопремьеры. Им надо находиться в гуще событий.

Скорпиону надо избегать провокаций и капризов. Серьёзность и умение брать на себя ответственность помогут.

Стрельцу надо интеллектуально расти и развиваться. Чтение и изучение информации расширят его мировоззрение.

Козерогу желательно продемонстрировать выдержку и самоконтроль. Предпочтение следует отдать реальным действиям и быть трудолюбивым.

Водолею нужно ориентироваться на самостоятельность и независимость. Он будет удивляться и удивлять.

Рыбам надо проявить внешне спокойствие и быть очень собранными. Переживание и чувства надо обдумать логически.

