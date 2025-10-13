«Переживания обдумать логически»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 октября

13 октября 2025, 13:35

Фото: Istock/vchal

В деловой сфере хорошо заводить новые знакомства. Надо ориентироваться на новизну в карьере. В любви благоприятно кокетничать и быть легкими в общении. Лучше проявлять жизнерадостность, разговорчивость. Для сохранения здоровья предпочтительнее прогулки на свежем воздухе.