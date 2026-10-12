«Депрессия не спрашивает»: Психолог объяснила, почему мужчины и пожилые люди скрывают своё состояние
Психолог Трифонова: мужчины с депрессией уходят в работу, алкоголь и азарт
Женщины чаще жалуются на подавленность, но мужчины тоже подвержены депрессии — просто проявляют её иначе. А с годами это опасное состояние и вовсе легко списать на «возраст».
Медицинский психолог Ирина Трифонова в беседе с «Радио 1» объяснила, что мужчине тяжело рассказывать о своих тревогах или страхах, поэтому он уходит в работу.
«Мужчина становится резким, уходит в работу, начинает больше употреблять алкоголь, может вести себя даже рискованно. Иногда человек готов терпеть, лишь бы не признаться, что ему нужна помощь. Поэтому я бы здесь вообще ушла от какого-либо соревнования, кому тяжелее: и мужчинам, и женщинам здесь важно разрешить себе обращаться за помощью до того, как их состояние станет совсем тяжёлым», — отметила она.
По словам эксперта, существует также очень опасная привычка практически всё объяснять возрастом, однако возраст вовсе не означает, что человеку должно быть всё равно на жизнь.
«Если бабушка раньше звонила детям, смотрела сериалы, занималась дачей, а потом за несколько месяцев перестала интересоваться практически всем — это явное изменение. У пожилого человека депрессия вообще может прятаться за телесными проявлениями, жалобами. Допустим, сниженное настроение, боль и тяжесть в голове, похая память», — объяснила Трифонова.
Она отметила, что здесь очень легко всё списать на возраст или деменцию, однако ситуация может быть сильно сложнее.
«Старость — это болезненный для многих период жизни, когда происходит потеря своей роли. Постепенно у человека могут появиться мысли: "А я тогда зачем здесь? Зачем я живу?". И в таких ситуациях необходимо обсуждать все семейно и помогать друг другу», — посоветовала собеседница.