«Депрессия не спрашивает»: Психолог объяснила, почему мужчины и пожилые люди скрывают своё состояние

12 октября 2026, 11:22

Психолог Трифонова: мужчины с депрессией уходят в работу, алкоголь и азарт

Фото: iStock/Tzido

Женщины чаще жалуются на подавленность, но мужчины тоже подвержены депрессии — просто проявляют её иначе. А с годами это опасное состояние и вовсе легко списать на «возраст».





Медицинский психолог Ирина Трифонова в беседе с «Радио 1» объяснила, что мужчине тяжело рассказывать о своих тревогах или страхах, поэтому он уходит в работу.





«Мужчина становится резким, уходит в работу, начинает больше употреблять алкоголь, может вести себя даже рискованно. Иногда человек готов терпеть, лишь бы не признаться, что ему нужна помощь. Поэтому я бы здесь вообще ушла от какого-либо соревнования, кому тяжелее: и мужчинам, и женщинам здесь важно разрешить себе обращаться за помощью до того, как их состояние станет совсем тяжёлым», — отметила она.

«Если бабушка раньше звонила детям, смотрела сериалы, занималась дачей, а потом за несколько месяцев перестала интересоваться практически всем — это явное изменение. У пожилого человека депрессия вообще может прятаться за телесными проявлениями, жалобами. Допустим, сниженное настроение, боль и тяжесть в голове, похая память», — объяснила Трифонова.

«Старость — это болезненный для многих период жизни, когда происходит потеря своей роли. Постепенно у человека могут появиться мысли: "А я тогда зачем здесь? Зачем я живу?". И в таких ситуациях необходимо обсуждать все семейно и помогать друг другу», — посоветовала собеседница.