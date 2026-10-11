Педагог-психолог ответила, должны ли родители помогать детям с домашним заданием

11 октября 2026, 22:27

Психолог Маликова указала на важность родительской помощи в домашнем задании

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Помощь родителей в выполнении домашних заданий особенно важна для младших школьников, однако главная задача взрослых — не делать работу за ребенка, а развивать у него самостоятельность. Об этом РИА Новости рассказала педагог-психолог управления психологической службы Международного детского центра «Артек» Александра Маликова.





По словам специалиста, младшие школьники только учатся организовывать свое время и справляться с учебной нагрузкой, поэтому поддержка близких в этот период действительно необходима. Однако постоянный контроль, исправление каждой ошибки и готовые ответы приводят к тому, что ребенок начинает полагаться на взрослых. В результате у него не формируются ответственность, умение планировать и преодолевать трудности.



При этом полностью устраняться от помощи тоже не стоит: школьнику важно чувствовать поддержку, если он столкнулся с реальной преградой, отметила Маликова. Грамотная родительская поддержка, по ее словам, снижает уровень тревожности, укрепляет мотивацию и формирует учебную самостоятельность.





«Лучшая помощь — это та, после которой ребенок со временем начинает справляться сам», — сказала Маликова.