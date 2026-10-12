Психолог Барранко назвала условие для восстановления доверия после измены

12 октября 2026, 09:13

Психолог Барранко: После измены недостаточно попросить прощения

Фото: iStock/kieferpix

Психолог Марта Барранко заявила, что одних извинений после неверности недостаточно для сохранения отношений. Партнеру, нарушившему договоренности, нужно подтверждать раскаяние последовательными поступками на протяжении долгого времени.