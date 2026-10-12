Психолог Барранко назвала условие для восстановления доверия после измены
Психолог Марта Барранко заявила, что одних извинений после неверности недостаточно для сохранения отношений. Партнеру, нарушившему договоренности, нужно подтверждать раскаяние последовательными поступками на протяжении долгого времени.
В беседе с El Confidencial Барранко пояснила, что доверие возвращается постепенно. Человек должен видеть совпадение между словами избранника и его поведением. Важную роль играют готовность выслушать пострадавшего партнера, проявить сочувствие и не обесценивать его переживания.
Психолог Эстер Перель, со своей стороны, посоветовала прямо признать факт измены и ответственность за причиненную боль. Она призвала пару не уходить от разговора о случившемся, а выяснить причины неверности и ее последствия для каждого участника отношений.
После этого партнерам стоит обсудить новые правила и изменения, способные укрепить союз и снизить риск повторения ситуации, добавила Перель.
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