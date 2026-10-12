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Психолог Барранко назвала условие для восстановления доверия после измены

Психолог Барранко: После измены недостаточно попросить прощения
Фото: iStock/kieferpix

Психолог Марта Барранко заявила, что одних извинений после неверности недостаточно для сохранения отношений. Партнеру, нарушившему договоренности, нужно подтверждать раскаяние последовательными поступками на протяжении долгого времени.



В беседе с El Confidencial Барранко пояснила, что доверие возвращается постепенно. Человек должен видеть совпадение между словами избранника и его поведением. Важную роль играют готовность выслушать пострадавшего партнера, проявить сочувствие и не обесценивать его переживания.

Психолог Эстер Перель, со своей стороны, посоветовала прямо признать факт измены и ответственность за причиненную боль. Она призвала пару не уходить от разговора о случившемся, а выяснить причины неверности и ее последствия для каждого участника отношений.

После этого партнерам стоит обсудить новые правила и изменения, способные укрепить союз и снизить риск повторения ситуации, добавила Перель.

Дарья Осипова

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