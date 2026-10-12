Психолог Уманова перечислила четыре способа успокоиться при дорожной агрессии

12 октября 2026, 09:36

Психолог Уманова назвала четыре способа справиться с внезапным гневом за рулем

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Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров» Ольга Уманова объяснила, как водителям справляться с внезапными вспышками гнева в потоке. Раздражение за рулем часто связано со стрессом, чувством угрозы и утратой контроля над происходящим.