Психолог Уманова перечислила четыре способа успокоиться при дорожной агрессии
Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров» Ольга Уманова объяснила, как водителям справляться с внезапными вспышками гнева в потоке. Раздражение за рулем часто связано со стрессом, чувством угрозы и утратой контроля над происходящим.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист рассказала, что пробка, резкий маневр другого автомобилиста или опоздание мозг может воспринять как опасность. Организм в ответ запускает реакцию «бей или беги», однако в салоне машины человек ограничен в действиях. Напряжение нередко проявляется через крики, жесты и рискованные маневры.
Уманова отметила, что сильные эмоции ухудшают концентрацию. Мозг одновременно пытается управлять автомобилем и переживать конфликт, поэтому скорость реакции снижается. Даже короткая задержка способна привести к аварии.
Психолог посоветовала начать с дыхания: медленный и продолжительный выдох помогает нервной системе снизить тревогу. Еще один прием — изменить трактовку поступка другого водителя. Вместо мысли о намеренной грубости стоит допустить, что человек торопится или столкнулся с личными проблемами.
Полезным может стать и «кокон комфорта» в автомобиле. Прохладный воздух, спокойная музыка либо аудиокнига помогают не зацикливаться на раздражителях. В качестве четвертого способа Уманова назвала внутреннюю фразу «Это не моя проблема». Она позволяет отстраниться от чужой ошибки, вернуться к дороге и сохранить самообладание.
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