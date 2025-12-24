«Депрессия в смартфоне»: психолог объяснила, почему дети стали чаще звонить на телефон доверия

24 декабря 2025, 13:15

Психолог Шишова: нужно стараться позже знакомить ребенка со смартфоном

Фото: istockphoto / kieferpix

Количество обращений детей на телефон доверия в Московской области из-за тревоги и депрессии выросло на 20%. В чем корень проблемы и как защитить психическое здоровье подрастающего поколения, в эфире «Радио 1» рассказала вице-президент Фонда социально-психической помощи семье и ребенку Татьяна Шишова.





Чаще всего дети и подростки звонят специалистам из-за личностных проблем, одиночества и низкой самооценки — почти 14 тысяч обращений. Еще 12 тысяч связаны с буллингом и конфликтами в школе, а более 7 тысяч — с семейными трудностями. По словам эксперта, причины этого тревожного роста многогранны. Это и колоссальные учебные нагрузки, порождающие школьные неврозы, и завышенные требования в культуре успеха, и травля в школах. Отдельную опасность представляет раннее и бесконтрольное погружение в цифровую среду.



«Само по себе долгое пребывание перед экраном ослабляет психику. Но, с другой стороны, та информация, которой многие дети там напитываются… очень много ведь такого депрессивного, деструктивного контента», — отметила Татьяна Шишова.

«Самое главное — уметь отслеживать изменение в поведении ребенка. Если он стал повышенно раздражительным или плаксивым, надо предположить, что это не на пустом месте», — советует Шишова.

«Родители продолжают быть очень большими фигурами в его жизни. Важно просто перевести общение на более взрослый, сознательный и интересный уровень», — заключила вице-президент фонда.