Психолог раскрыла, стоит ли дарить детям на Новый год дорогие подарки

22 декабря 2025, 23:47

Психолог Климченко: подарок ребенку на Новый год стоит выбирать из его интересов

Фото: iStock/Liubov Kaplitskaya

Детям можно дарить на Новый год дорогие подарки, если они вписываются в семейный бюджет. Так считает детский и семейный психолог, член Российской ассоциации арт-терапевтов Анастасия Климченко.





Она напомнила, что Новый год — это сказка, и ребёнок должен верить в волшебство и исполнение заветного желания.





«Если же этот подарок, пожелание ребёнка идёт всё-таки в ущерб семейному бюджету и сразу сокращаются какие-то другие статьи расходов, то дарить что-то не по средствам не надо. Потому что в такой ситуации мы как бы выдвигаем ребёнка на пьедестал и провоцируем таким жестом перекос иерархии в семье», — рассказала Климченко «Вечернему Санкт-Петербургу».

«Именно тревожным детям родители обычно чаще пытаются купить то, что они требуют. С устойчивыми же детьми легко договориться и решить вопрос, в том числе и с подарком», — уточнила психолог.