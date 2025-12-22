Психолог раскрыла, стоит ли дарить детям на Новый год дорогие подарки
Психолог Климченко: подарок ребенку на Новый год стоит выбирать из его интересов
Детям можно дарить на Новый год дорогие подарки, если они вписываются в семейный бюджет. Так считает детский и семейный психолог, член Российской ассоциации арт-терапевтов Анастасия Климченко.
Она напомнила, что Новый год — это сказка, и ребёнок должен верить в волшебство и исполнение заветного желания.
«Если же этот подарок, пожелание ребёнка идёт всё-таки в ущерб семейному бюджету и сразу сокращаются какие-то другие статьи расходов, то дарить что-то не по средствам не надо. Потому что в такой ситуации мы как бы выдвигаем ребёнка на пьедестал и провоцируем таким жестом перекос иерархии в семье», — рассказала Климченко «Вечернему Санкт-Петербургу».
По ее словам, родители в первую очередь должны удовлетворять именно возрастные потребности детей, а не просто их «хотелки». При этом подарок должен соответствовать интересам ребенка, в противном случае малыш не оценит его, а взрослые могут остаться недовольными поведением «неблагодарного ребенка».
Климченко предупредил, что при нарушении иерархии в семье у детей может возникать чувство тревожности из-за незакрытых потребностей. А на этом фоне развиваются страхи потери, одиночества, болезни, смерти.
«Именно тревожным детям родители обычно чаще пытаются купить то, что они требуют. С устойчивыми же детьми легко договориться и решить вопрос, в том числе и с подарком», — уточнила психолог.
Она посоветовала заранее обговорить бюджет на подарок. Если ребенок просит что-то слишком дорогое, то ему стоит обязательно заранее объяснить, что пока такой возможности нет и придется подождать, пока она появится. В этом случае малыш будет готов получить на праздник что-то другое и не расстроится. Если же семья в состоянии позволить себе желаемый презент, то его можно купить.
Климченко подчеркнула, что ребёнок радуется подарку, если родители смогли правильно сформировать систему ценностей и привить веру в чудо.