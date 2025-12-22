Психолог раскрыл, какими качествами должен обладать лидер
Психолог Санин: руководителям важно балансировать между контролем и гибкостью
Лидеры должны обладать способностью удерживать управленческие противоречия. Об этом рассказал бизнес-психолог Георгий Санин.
По его словам, основной причиной смены высшего звена является управленческое истощение.
«Компании, которые делают ставку или мирятся с жесткой позицией лидера, которые, правда, быстро могут навести порядок, сократить издержки и показывают высокие финансовые показатели, — проигрывают. Потому что в условиях изменения рабочей среды этот стиль не может быть долгосрочным и показывает высокий уровень напряжения, выгорание сотрудников и потерю инициативы», — пояснил Санин в беседе с RuNews24.ru.
С другой стороны, человечное руководство, которое поддерживает сотрудников и старается избегать конфликтов, приводит к размытию границ, а также замедлению принятия решений.
В нынешних условиях дефицита кадров руководителям необходимо балансировать между жестким контролем и гибкостью, уметь слушать и договариваться.
Санин уточнил, что главным навыком лидера является способность удерживать управленческие противоречия.