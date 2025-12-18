«Вне интернета»: Психиатр рассказал, к чему приведет запрет соцсетей для детей младше 16 лет

18 декабря 2025, 14:10

Психиатр Пережогин о запрете соцсетей детям до 16: это необходимо сделать

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В России вновь разгорается дискуссия о полном запрете социальных сетей для несовершеннолетних. Инициатива, активно обсуждаемая в интернете, предлагает оградить детей до 16 лет от виртуального мира. Но не станет ли такой шаг причиной протеста, а запретный плод — ещё слаще?





Психотерапевт, детский врач-психотерапевт, психиатр, доктор медицинских наук Лев Пережогин в беседе с «Радио 1» заявил, что возрастной порог должен быть даже ниже.





«Во всем мире детям до 13 лет запрещены социальные сети. Поэтому я бы запрещал до 14 лет, потому что в это время мы паспорт выдаем. И это нормально», — сказал он.

«Мы не должны, наверное, полностью изолировать детей от этого. Вот, например, в Китайской Народной Республике нет YouTube. Это не значит, что у них нет фильмов в интернете, у них отлично работают их китайские модераторы», — объяснил эксперт.

«Если создастся российский аналогичный ресурс, то не будет вопросов, какие фильмы смотреть детям. Все будет соответствовать. И всё будет хорошо», — резюмировал психотерапевт.