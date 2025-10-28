Депутат Елена Драпеко в преддверии своего дня рождения дала совет молодежи

28 октября 2025, 16:04

Депутат Драпеко: главное в жизни — любовь

Елена Драпеко (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

29 октября первому зампреду комитета Госдумы по культуре, заслуженной артистке РСФСР Елене Драпеко исполняется 77 лет. Актриса, снявшаяся более чем в 60 фильмах, а ныне зампред комитета Госдумы по культуре, в преддверии дня рождения поделилась с «Радио 1» своим рецептом оптимизма: любовь к ближним и своей стране, непрерывное образование и чувство ответственности за Родину.





Она заявила, что давать советы молодому поколению трудно, потому что они в настоящем должны прожить собственную жизнь и получить собственный опыт.





«Я из своего опыта знаю, что главное — это любить. Любить ближних, родственников, свою страну. Это дает силы и оптимизм. Еще, конечно, получать образование, я всю жизнь учусь, все время читаю, советуюсь с умными людьми», — поделилась депутат.

«Нужно ощущать себя частью России, ответственными за Родину. Это даже помогает идти вперед. Когда я была артисткой, я проехала с концертами Байкало-Амурскую магистраль, Саяно-Шушенскую ГЭС, Ростовский Театр МАШ. И есть замечательная песня моей юности из фильма "Добровольцы":

Поднимайся в небесную высь,

Опускайся в глубины земные!

Очень вовремя мы родились,

Где б мы ни были — с нами Россия», — процитировала Драпеко.

