В Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за использование и продажу вейпов

14 октября 2025, 03:07

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложили ввести уголовную ответственность за оборот и употребление вейпов по аналогии с мерами, действующими в отношении наркотических средств. Об этом пишет РИА Новости.





Авторами инициативы выступили первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев и депутат Госдумы Елена Драпеко. С их точки зрения, вейпы перестали быть обычным модным аксессуаром — они начали представлять реальную угрозу.



Предлагается установить уголовную ответственность за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним.



