В Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за использование и продажу вейпов
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложили ввести уголовную ответственность за оборот и употребление вейпов по аналогии с мерами, действующими в отношении наркотических средств. Об этом пишет РИА Новости.
Авторами инициативы выступили первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев и депутат Госдумы Елена Драпеко. С их точки зрения, вейпы перестали быть обычным модным аксессуаром — они начали представлять реальную угрозу.
Предлагается установить уголовную ответственность за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним.
Россиянам захотели позволить чаще менять поликлинику
По мнению депутатов, такая мера позволит защитить здоровье граждан, особенно детей и молодежи, и ликвидировать «серую зону» в регулировании вейпов. Свое обращение они направили министру внутренних дел РФ
Владимиру Колокольцеву.
Ранее сообщалось, что в России появились «безопасные вейпы». Они, по сути, представляют собой дыхательный тренажер. Устройство направлено на укрепление дыхательной системы, улучшение работы сердца и даже желудочно-кишечного тракта.