Достижения.рф

В Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за использование и продажу вейпов

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложили ввести уголовную ответственность за оборот и употребление вейпов по аналогии с мерами, действующими в отношении наркотических средств. Об этом пишет РИА Новости.



Авторами инициативы выступили первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев и депутат Госдумы Елена Драпеко. С их точки зрения, вейпы перестали быть обычным модным аксессуаром — они начали представлять реальную угрозу.

Предлагается установить уголовную ответственность за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним.

Россиянам захотели позволить чаще менять поликлинику
Россиянам захотели позволить чаще менять поликлинику
По мнению депутатов, такая мера позволит защитить здоровье граждан, особенно детей и молодежи, и ликвидировать «серую зону» в регулировании вейпов. Свое обращение они направили министру внутренних дел РФ
Владимиру Колокольцеву.

Ранее сообщалось, что в России появились «безопасные вейпы». Они, по сути, представляют собой дыхательный тренажер. Устройство направлено на укрепление дыхательной системы, улучшение работы сердца и даже желудочно-кишечного тракта.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0