«Мухоморопоклонники»: Виталий Милонов высказался о праздновании Хэллоуина в России

Депутат Милонов: Хэллоуин в России должен регистрироваться законодательно

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Во всем мире 31 октября отмечают Хэллоуин. Однако с 2023 года в России эта тема стала спорной из-за критики со стороны православной церкви. Ее представители считают, что празднование Хэллоуина противоречит нравственным и религиозным ценностям страны.





Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что о Хэллоуине нужно говорить правду.





«Хэллоуин — праздник религиозный. И отмечать его могут лишь те, кто придерживается данного религиозного течения. Течение для России крайне странноватое, мракобесное. Ну, мало ли, кто-то, действительно, может поклоняться темным силам, сатане и прочим», — сказал он.

«Могли бы зарегистрировать религиозную общину этих мухоморопоклонников и праздновать в рамках зарегистрированной организации свой Хэллоуин. Отмечать его без регистрации — грубое нарушение федерального закона, поскольку все религиозные мероприятия у нас проводятся в рамках деятельности официально зарегистрированных общин и организаций», — отметил Милонов.