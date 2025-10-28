Бородин призвал Госдуму запретить проведение Хеллоуина в российских школах
Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) под руководством Виталия Бородина направил в комитет Госдумы по культуре обращение с предложением запретить проведение Хеллоуина в образовательных учреждениях. Об этом сообщает «Абзац».
По мнению организации, праздник, навязанный западной культурой, противоречит российским духовно-нравственным ценностям и оказывает разрушительное влияние на детей.
«B ходе мониторинга сети Интернет были обнаружены многочисленные комментарии, содержащие озабоченность в связи с растущим распространением на территории Российской Федерации праздника Хеллоуин, имеющего чуждые российским духовно-нравственным ценностям корни и оказывающего деструктивное влияние на подрастающее поколение», — говорится в документе.
ФПБК призвал депутатов рекомендовать Минпросвещения и Минобрнауки направить в регионы разъяснительное письмо о недопустимости проведения Хеллоуина в школах и вузах, сославшись на противоречие федеральному закону «Об образовании» и Стратегии развития воспитания.