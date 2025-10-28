Бородин призвал Госдуму запретить проведение Хеллоуина в российских школах

28 октября 2025, 10:51

Фото: iStock/nikkusha

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) под руководством Виталия Бородина направил в комитет Госдумы по культуре обращение с предложением запретить проведение Хеллоуина в образовательных учреждениях. Об этом сообщает «Абзац».





По мнению организации, праздник, навязанный западной культурой, противоречит российским духовно-нравственным ценностям и оказывает разрушительное влияние на детей.





«B ходе мониторинга сети Интернет были обнаружены многочисленные комментарии, содержащие озабоченность в связи с растущим распространением на территории Российской Федерации праздника Хеллоуин, имеющего чуждые российским духовно-нравственным ценностям корни и оказывающего деструктивное влияние на подрастающее поколение», — говорится в документе.