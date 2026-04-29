«Дешевле любых таблеток»: Диетолог перечислила 9 доступных продуктов, которые работают как натуральные антидепрессанты

29 апреля 2026, 10:59

Врач Соломатина: рыба, яйца и капуста работают как натуральные антидепрессанты

«Что съесть, чтобы стало легче?» — этот вопрос в период стресса задаёт себе каждый. Ведь в современном мире стресс поджидает нас на каждом шагу, и очень хочется себе помочь.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» назвала конкретные продукты, которые действительно влияют на настроение, а самое приятное — всё это стоит недорого и есть в обычном супермаркете.





Жирная рыба (Омега-3): строительный материал для клеточных мембран нейронов. При их дефиците нарушается передача сигналов между клетками мозга, что напрямую сказывается на настроении;

Квашеная капуста (суперфуд по-русски): уникальный продукт, в котором живут полезные лактобактерии, такие же, как в дорогих йогуртах. Также внутри много клетчатки и витамина С;

Лук (особенно красный) и даже его шелуха: мощный антивоспалительный агент благодаря кверцетину. Он понижает уровень воспаления, улучшает кровообращение в мелких капиллярах, даёт жизненную энергию;

Вишня, черешня, киви, банан: особенно хорошо влияют на сон, потому что содержат природный мелатонин или вещества, которые помогают его вырабатывать;

Острые специи (перец, горчица): как только организм чувствует жгучесть, он, думая, что сгорит, выделяет эндорфины;

Орехи: создают среду для долгого спокойного настроения. В них содержится аргинин — вещество, из которого образуется оксид азота. В малых дозах он расслабляет сосуды и улучшает кровоток в мозге;

Яйца: источник не только белка, но и холина. Это вещество необходимо для производства нейромедиатора ацетилхолина, который отвечает за память, концентрацию и ясность ума;

Кофе и зеленый чай (в умеренном количестве): могут временно поднять настроение за счет кофеина и L-теанина (в зеленом чае);

Фрукты с белыми пленочками: клетчатка и флавоноиды, которые защищают витамины и кормят вашу микрофлору.

«Ни один продукт не является "волшебной таблеткой". Но если вы будете регулярно включать в рацион перечисленное, то обеспечите свой мозг и кишечник всем необходимым для выработки гормонов радости», — отметила эксперт.