Достижения.рф

Диетолог перечислила продукты, которые помогают облегчить изжогу

Фото: iStock/Stanislav Tarasov

Растительное молоко, бананы и овсянка помогут справиться с симптомами изжоги. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.



По ее словам, миндальное, овсяное или соевое молоко быстро помогают избавиться от неприятных ощущений при изжоге. Кроме того, может помочь банан и овсянка, сваренная на воде без масла и сахара.

«Овсяная слизь — это природное обволакивающее средство, которое механически покрывает поверхность пищевода и защищает его от повторных забросов кислоты. Более того, цельнозерновой овес является источником ферментируемой клетчатки, которая не задерживается долго в желудке, а значит, не повышает внутрибрюшное давление и не провоцирует рефлюкс», — пояснила Залетова Москве 24.

Эксперт также посоветовала при изжоге заваривать в горячей воде семена льна, которые выделяют густую слизь, предотвращающую заброс содержимого желудка в пищевод.

При склонности к изжоге Залетова порекомендовала питаться дробно, маленькими порциями, тщательно все пережевывать и не ложиться сразу после еды.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0