Диетолог перечислила продукты, которые помогают облегчить изжогу

28 апреля 2026, 09:18

Диетолог Залетова: Бананы и растительное молоко помогут избавиться от изжоги

Растительное молоко, бананы и овсянка помогут справиться с симптомами изжоги. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По ее словам, миндальное, овсяное или соевое молоко быстро помогают избавиться от неприятных ощущений при изжоге. Кроме того, может помочь банан и овсянка, сваренная на воде без масла и сахара.





«Овсяная слизь — это природное обволакивающее средство, которое механически покрывает поверхность пищевода и защищает его от повторных забросов кислоты. Более того, цельнозерновой овес является источником ферментируемой клетчатки, которая не задерживается долго в желудке, а значит, не повышает внутрибрюшное давление и не провоцирует рефлюкс», — пояснила Залетова Москве 24.