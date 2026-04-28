Диетолог перечислила продукты, которые помогают облегчить изжогу

Диетолог Залетова: Бананы и растительное молоко помогут избавиться от изжоги
Растительное молоко, бананы и овсянка помогут справиться с симптомами изжоги. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По ее словам, миндальное, овсяное или соевое молоко быстро помогают избавиться от неприятных ощущений при изжоге. Кроме того, может помочь банан и овсянка, сваренная на воде без масла и сахара.
«Овсяная слизь — это природное обволакивающее средство, которое механически покрывает поверхность пищевода и защищает его от повторных забросов кислоты. Более того, цельнозерновой овес является источником ферментируемой клетчатки, которая не задерживается долго в желудке, а значит, не повышает внутрибрюшное давление и не провоцирует рефлюкс», — пояснила Залетова Москве 24.
Эксперт также посоветовала при изжоге заваривать в горячей воде семена льна, которые выделяют густую слизь, предотвращающую заброс содержимого желудка в пищевод.
При склонности к изжоге Залетова порекомендовала питаться дробно, маленькими порциями, тщательно все пережевывать и не ложиться сразу после еды.