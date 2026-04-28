«Сделать мудро»: Диетолог дала совет, как не впадать в зависимость от сладкого

28 апреля 2026, 18:54

Диетолог Соломатина: лучше сочетать сладкое с клетчаткой

Сахарной зависимостью в медицине называют стойкую тягу к поеданию сахара и содержащих его продуктов. Больной человек не способен контролировать выбор пищи, переедает, а если по каким-либо причинам долго не имеет возможности употреблять сладости, то у него развиваются тревожность и хроническая усталость. Диагностируют сахарную зависимость психологическими методами, позволяющими проанализировать пищевое поведение.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что запрещать себе сладкое полностью не стоит, но можно поступить мудро: сочетать сладкое с клетчаткой.





«Ось "кишечник-мозг" прямая. То, как мы вообще относимся к окружающему, в каком мы настроении, зависит от того, как ведут себя наши бактерии. Они управляют мозгом. В сладостях натуральных, которые идут с клетчаткой — яблоко, мандарин — всё работает иначе. Клетчатка — это корм для наших полезных бактерий. А если мы выпили сок, особенно осветлённый, мы накормили только сахаром условно-патогенных», — сказала она.

«И настроение повышается, и польза сохраняется. А то мы привыкли: чай просто так не пьётся, хочется вишенку на торте. Сладкое не лечит депрессию. Оно дает временный обезболивающий эффект, за который потом приходится платить воспалением, усталостью и скачками настроения. Единственный безопасный формат «сладкого антидепрессанта» — это фрукты и ягоды в их целостном виде, с кожицей и перегородками», — отметила Соломатина.