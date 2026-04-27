Диетолог Вилкова раскрыла новую угрозу газированных напитков
Диетолог Вилкова: сырье для производства газировки уничтожает «все живое»
Употребление сладких сиропов в энергетических и газированных напитках может привести к нарушению работы кишечника. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала диетолог из Канады Марина Вилкова.
Опасность связана не только с высоким содержанием сахара, но и с сырьем. Чаще всего, по словам специалиста, производители используют кукурузные сиропы, а 80% кукурузы — генетически модифицированы. Такие культуры создавали устойчивыми к глифосату — агрессивному гербициду, уничтожающему вредителей и сорняки.
«Это системный и очень агрессивный гербицид, убивающий, в общем-то, все живое», — предупредила Вилкова.
По словам специалиста, его остатки могут накапливаться в растении, а затем попадать в организм человека. Вилкова считает, что такие вещества способны провоцировать нарушения пищеварения — от кратковременного дискомфорта до хронических проблем с кишечником.