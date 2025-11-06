Детские SIM-карты в России: Эксперт рассказал ключевые моменты нововведения

06 ноября 2025, 11:29

Аналитик Муртазин: детские SIM-карты не вызывают одобрения

Фото: iStock/west

В России появляется новый тип SIM-карт — детские. Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, их ключевая особенность — возможность для родителей получать геотрекинг location ребенка без подачи официального заявления. Кроме того, с таких карт будет заблокирован доступ к ряду сервисов, включая авторизацию в социальных сетях.





Ведущий аналитик «MOBILE RESEARCH GROUP» Эльдар Муртазин​ в беседе с «Радио 1» рассказал, что сама идея детской SIM-карты не нова, но ее текущая реализация выглядит однобокой. Вместо полноценного продукта с продуманной системой защиты предлагается карта с урезанными правами.





«Детские сим-карты нам нужны, исходя из того, что государство хочет контролировать, кто пользуется сим-картами. У детских сим-карт сегодня нет особых преимуществ перед обычными. К ним пытаются прикрутить различные запретительные вещи. И, конечно, это не вызывает у детей-подростков одобрения», — заявил он.

«Инициатива с блокировкой соцсетей вряд ли будет по-настоящему эффективной. Дети легко находят обходные пути, и эта борьба будет вечной», — подчеркнул он.

«Пока же история с детскими SIM-картами в России находится на старте, и ее успех будет зависеть от того, удастся ли найти баланс между контролем, безопасностью и реальными потребностями семей», — резюмировал собеседник.