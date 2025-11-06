Детские SIM-карты в России: Эксперт рассказал ключевые моменты нововведения
Аналитик Муртазин: детские SIM-карты не вызывают одобрения
В России появляется новый тип SIM-карт — детские. Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, их ключевая особенность — возможность для родителей получать геотрекинг location ребенка без подачи официального заявления. Кроме того, с таких карт будет заблокирован доступ к ряду сервисов, включая авторизацию в социальных сетях.
Ведущий аналитик «MOBILE RESEARCH GROUP» Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» рассказал, что сама идея детской SIM-карты не нова, но ее текущая реализация выглядит однобокой. Вместо полноценного продукта с продуманной системой защиты предлагается карта с урезанными правами.
«Детские сим-карты нам нужны, исходя из того, что государство хочет контролировать, кто пользуется сим-картами. У детских сим-карт сегодня нет особых преимуществ перед обычными. К ним пытаются прикрутить различные запретительные вещи. И, конечно, это не вызывает у детей-подростков одобрения», — заявил он.
Эксперт уверен, что со временем оформление связи на ребенка может стать законодательной нормой. Поэтому ключевая задача сейчас — найти для таких карт реальные плюсы, которые оценят родители. Упрощенный геотрекинг — лишь один из них.
«Инициатива с блокировкой соцсетей вряд ли будет по-настоящему эффективной. Дети легко находят обходные пути, и эта борьба будет вечной», — подчеркнул он.
Муртазин добавил, что в будущем Россия может прийти к модели, где использование детской SIM-карты станет обязательным для несовершеннолетних. Для ее создания необходимо сотрудничество с педагогами и психологами, чтобы выстроить возрастную градацию контента и ограничений.
«Пока же история с детскими SIM-картами в России находится на старте, и ее успех будет зависеть от того, удастся ли найти баланс между контролем, безопасностью и реальными потребностями семей», — резюмировал собеседник.