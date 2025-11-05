От работы слесарем и множества мужчин до «Ералаша»: что скрывает личная жизнь и украинские связи режиссера Аллы Суриковой?
Аллу Ильиничну Сурикову считают настоящей счастливицей в своей профессии. Каждый её фильм становится частью золотого фонда российского кино и получает множество наград. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба режиссера сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность СуриковойАлла Ильинична появилась на свет в Киеве 6 ноября 1940 года. После школы она решила поступить в институт легкой промышленности, но не сдала экзамены. Тогда ей пришлось устроиться слесарем-сборщиком на авиазавод. Позже девушка поступила на факультет филологии, а потом перевелась на вечернее отделение Киевского университета. В 1965 году знаменитость закончила филфак, получив специальность «русский язык и литература». В молодости она начала работать на телевидении. В конце 60-х годов оказалась на киностудии имени Довженко, где стала ассистенткой у Александра Муратова. Ей так понравился съемочный процесс, что она решила окончить Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.
Режиссерская карьера Аллы СуриковойТворческий путь женщины развивался очень быстро. После того как она сняла две курсовые работы — короткометражки «Девочка и солнечный зайчик» и «Живая шляпа», у нее возникла идея создать детский юмористический журнал, похожий на взрослый «Фитиль». Ей помогли опытные коллеги Кира Парамонова и Ролан Быков. Так появился знаменитый «Ералаш», для которого Алла позже написала несколько миниатюр. Слава пришла к ней в конце 70-х, когда она сняла комедию «Суета сует» на «Мосфильме» с Галиной Польских и Фрунзиком Мкртчяном. По ее словам, вдохновение для этого фильма пришло из обычного случая в загсе. Настоящим шедевром стал телепроект «Ищите женщину». Затем вышел «Человек с бульвара Капуцинов», который даже получил приз «Женщина в кино» в Лос-Анджелесе.
Личная жизнь Аллы СуриковойПеред переездом в Москву девушка много лет жила с мужчиной по имени Владимир. Они не оформляли свои отношения официально. Алла вспоминала, что он был очень ревнивым, и порой казалось, что рядом с ним есть другая женщина.
В первом браке с Вадимом Суриковым у Аллы родилась дочь Кира. Хотя влюбленные расстались, связь между ними осталась, они продолжают общаться. Затем Алла встретила звукооператора Евгения, но их отношения не продлились долго. С Александром Поташниковым, с которым женщина познакомилась перед съемками «Человека с бульвара Капуцинов», у Аллы сложилась крепкая связь. Он работал в студии «Позитив-фильм» и занимался финансовыми вопросами.