«Вряд ли такое приходится по вкусу россиянам»: Бородин усомнился в популярности SHAMAN

05 ноября 2025, 16:06

Глава ФПБК Бородин усомнился в том, что SHAMAN может нравиться бойцам СВО

SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, по итогам которого певца SHAMAN (Ярослава Дронова) третий год подряд признали лучшим российским исполнителем. В беседе с изданием «Ридус» общественник выразил сомнение, что артист действительно пользуется популярностью среди бойцов СВО.





Согласно данным ВЦИОМ, в телефонном опросе 24 октября приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. 28% респондентов назвали SHAMAN лучшим певцом страны. На втором месте оказался Олег Газманов (16%), на третьем – Сергей Лазарев (11%).



По словам Бородина, у Дронова есть хорошие песни, однако его поведение на сцене и публичные заявления вызывают у многих россиян отторжение.





«Сначала он признаётся, что не носит трусы, потом выходит на сцену в лосинах, засовывает микрофон в эти лосины, достает его и начинает петь песни. Вряд ли такое зрелище приходится по вкусу участникам СВО и массе других россиян. Не знаю, как именно ВЦИОМ проводил опрос, но я не думаю, что наши соотечественники считают Дронова лучше Олега Газманова», — заявил Бородин.