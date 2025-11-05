Директора клиники пластической хирургии в Москве подозревают в продаже детей
В Москве директора клиники пластической хирургии «New Me» Дарину Рубинину подозревают в причастности к продаже детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, Рубинина стала четвертым фигурантом уголовного дела. В четверг Тверской районный суд определит меру пресечения для руководителя клиники.
Ранее по этому же делу арестовали подмосковного общественного деятеля и клинического психолога Ирину Рудницкую, на иждивении которой находятся 12 детей.
