«Детский бунт»: Психолог предупредила, в какой ситуации запрет телефонов в школах станет провальной акцией

27 августа 2026, 13:42

Психолог Кардиакос: запрет телефонов в школе станет провальным при одном условии

Фото: iStock/dolgachov

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения №316, ограничивающий использование мобильных телефонов на уроках. Родители опасаются протестов, а учителя — падения дисциплины. Однако специалисты по детскому поведению видят в нововведении положительный потенциал.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» отметила, что, несмотря на оптимистичный прогноз, есть одно решающее условие, при котором запрет провалится — поведение взрослых.





«Если учитель на уроке будет сидеть в телефоне, а дети без — бунт гарантирован», — предупредила она.

«Единый запрет помогает снизить его гипертрофированную значимость в глазах подростков.Телефон не является жизненно важной необходимостью в контексте учебного процесса», — резюмировала психолог.