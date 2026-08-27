«Детский бунт»: Психолог предупредила, в какой ситуации запрет телефонов в школах станет провальной акцией
Психолог Кардиакос: запрет телефонов в школе станет провальным при одном условии
С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения №316, ограничивающий использование мобильных телефонов на уроках. Родители опасаются протестов, а учителя — падения дисциплины. Однако специалисты по детскому поведению видят в нововведении положительный потенциал.
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» отметила, что, несмотря на оптимистичный прогноз, есть одно решающее условие, при котором запрет провалится — поведение взрослых.
«Если учитель на уроке будет сидеть в телефоне, а дети без — бунт гарантирован», — предупредила она.
По словам эксперта, любые рамки работают только тогда, когда они выстроены с чувством справедливости, а не с принуждением и жестокостью, и здесь многое зависит от учителей. В качестве «мягкой посадки» Кардиакос порекомендовала делать послабления на творческих уроках, где телефон может быть инструментом (камера, словарь, секундомер), а не помехой.
«Единый запрет помогает снизить его гипертрофированную значимость в глазах подростков.Телефон не является жизненно важной необходимостью в контексте учебного процесса», — резюмировала психолог.